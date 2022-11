God of War Ragnarök es el juego first-party que más rápido se ha vendido en su lanzamiento en la historia de PlayStation

El éxito y la popularidad de este título no ha pasado inadvertido entre los gamers, prensa ni tendencias globales. Esto se logra capitalizar tras el anuncio de PlayStation a través de sus redes sociales, donde se informó que God of War Ragnarök superó un récord de ventas y se transformó en el first-party que más rápido ha vendido desde su lanzamiento.

Esto llega en un excelente momento y es un tweet, en la cuenta oficial de PlayStation Latam, donde felicitan a Santa Monica Studio. Los genios tras la continuación de esta saga, cargada de aventuras, dramas y una excelente narrativa.

¡Felicitaciones a @SonySantaMonica por hacer de #GodofWarRagnarok el juego first-party que más rápido ha vendido en su lanzamiento en la historia de PlayStation! 🪓 pic.twitter.com/MJSWF72SJd — PlayStation Latam (@PlayStation_LA) November 23, 2022

Las cifras del récord

La cifra no es menor ya que, hasta ahora, se han vendido más de 5.1 millones de copias de God of War Ragnarök, número que los posicionó al tope de la lista. El récord anterior lo sostuvo The Last of Us Part II con poco más de 4 millones de ejemplares en los primeros 3 días de lanzamiento. Además, y para hacer el paralelo, God of War (2018) logró empujar la no menor suma de 3.1 millones de copias en sus primeros 3 días de llegada al mercado.