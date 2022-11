Review | God of War Ragnarok: poder, aventura y una digna secuela de la saga

God of War: Ragnarök Imagen oficial del videojuego para PlayStation

God of War Ragnarok es uno de los juegos más esperados del año. Y es que la saga, ha atrapado a muchos reescribiendo la mitología nórdica y envolviéndonos en acción rodeada de una mística especial. Para algunos fanáticos de la saga GoW III (God Of War III) es el mejor, para otros el IV le dio una madurez necesaria a Kratos considerando su relación con Atreus.

Como un primer acercamiento a este God of War Ragnarok podemos decir que nos presenta lo mejor de ambos, aunque no está libre de detalles. Y hubo mejoras desde la entrega anterior: mejoras en el combate, mundos abiertos increíbles y el buen uso del plano secuencia. El juego te atrapa o “engancha” desde el minuto uno.

La historia

Te haremos una breve introducción. En God of War Ragnarok, Kratos se enfrenta a los dioses de Asgard, pero no es lo más relevante. La batalla del “Fantasma de Esparta” va más allá: es una lucha contra el destino. No olvidemos que el Ragnarok es en la mitología “el fin de los tiempos”, “el fin de la humanidad”.

God of War: Ragnarok

El vínculo con Atreus va de la mano con toda la historia, brindándonos a ese Kratos más maduro que ya habíamos podido observar en el juego anterior de la saga. ¿Da esta historia para Goty? (Game Of The Year o “juego del año”).

La historia del juego perfectamente podría ganar un premio así, pero va más allá. Los combates son intensos, violentos, sangrientos, pero sin caer. en un videojuego oscuro. Tiene la crudeza exacta para la historia mitológica que es.

El haber jugado los títulos anteriores podría ser necesario, sobretodo para comprender el vínculo de Kratos y Atreus que de entrada, es profundo. También entra la necesidad, al comienzo, de entender el rol de Faye en todo esto.

Exploración y pilares principales

Este juego te dará mucho que explorar, porque más allá de la historia personal de Kratos, el mundo de God of War Ragnarok, está ambientado en los Nueve Reinos de la mitología nórdica. Esto nos brinda historias secundarias, varios combates intensos e incluso coleccionables que van de la mano con este verdadero universo.

Pero no perdamos el norte: Atreus tiene un rol primordial en todo esto, y desde el comienzo del videojuego es algo que puede apreciarse. Y no es el único con protagonismo en esta historia que se hila desde distintas aristas.

Mimir, el hombre más listo del mundo (mejor dicho, la cabeza de Mimir), Freya, y los enanos Brock y Sindri se ganan mucho más peso en la historia. Pero atención, de mitología tendremos bastante: Thor, Odín, Tyr y más. Por algo lo pusimos al comienzo, Mimir: presten atención a todo lo que les comenta en la historia.

Martillo de Thor en God of War: Ragnarok

Lo más increíble del título es su amplitud, como ya dijimos, estamos hablando de los Nueve Reinos: Midgard, Muspelheim, Helheim, Alfheim, Nilfheim, Jotunheim, Vanaheim, Svartalfheim y Asgard. Cada reino tiene un arte diferente.

Los visitaremos en distintos transporte, cada uno con sus particularidades, entre los que destacamos una barca o un trineo.

God of War: Ragnarök (Santa Monica Studio)

El poder de PS5 ¿Se aprovechó al máximo?

Realizamos este review en PS5, y si bien creemos que la consola tiene mucho más que darnos gráficamente (ya que estamos en las primeras generaciones de entregas), el videojuego logra entregar detalles que en un buen televisor (4k, 10HDR) lucen fenomenales.

Lo que sí llamó nuestra atención, es que tras ver una barba increíblemente detallada en Kratos, cuando Faye aparece en un sueño de nuestro personaje principal, los detalles de su rostro o cabello, parecen de generaciones anteriores y no a la altura del título. ¿Habrá sido a propósito o un descuido?

Jugabilidad

Enfocándonos en la jugabilidad, hay que mencionar que hay puzzles que están integrados en los niveles, y son bien entretenidos. Puedes usar en su máxima expresión las armas de Kratos y también las habilidades de Atreus.

Sin embargo, los enfrentamientos son el eje central del juego. Los ataques son dinámicos, pero no por eso carentes de dificultad o complejidad a la hora de combinar la ejecución de ataques. El Hacha Leviatán y las Espadas del Caos, son nuestros compañeros al inicio. Sin duda, nostalgia al pelear.

Si jugamos en PS5 God of War Ragnarok no usa los gatillos adaptativos del mando durante el combate, porque resultaría una desventaja. Pero sí se usa este elemento: la resistencia progresiva se reserva para otros asuntos.

¿Más armas? Sí, por supuesto. Pero eso descubre disfrutando de este tremendo videojuego. Peleas intensas pero también “remates” dignos del Dios de la Guerra. Un “Finishim” estilo Mortal.

¿Tiempo de jugo? Relajadamente el videojuego dura un aproximado de 40 horas. Pro eso sin contar la exploración total que puede estirar más el tiempo de juego. Si lo juegas “en simple” y solo avanzas todo sin profundizar nada, esto podría ser la mitad.

Detalles para adquirirlo

God of War Ragnarok sale el próximo 9 de noviembre en PlayStation 4 y PS5. El precio de las diferentes versiones (de lanzamiento) es de 64.990 en pesos chilenos para PS4, 74.990 para las edición de PS5. Los precios para considerarlos en otros comercios de América Latina rondan los 59.99 USD para PS4 y los 69.99 USD para la edición de PS5.

También hay ediciones de colección que rondan entre los 350 USD y los más de 500 USD. Si tenemos la versión de PS4 podemos realizar un “upgrade” a la versión superior Pero no de manera gratuita: sino que tendremos que pagar 10 euros, como ya ha ocurrido con otros juegos de Sony. La versión de PS5 incluye el juego de PS4.

Playstation

Playstation

Evaluación final

Nuestra nota final para el videojuego es un 9,8 en una escala de 10. Sentimos que el PS5 podría habernos dado mucho más, pero la historia, la jugabilidad, el juego en general es bastante bueno. Vale la pena la inversión, el tiempo y por sobre todo la entretención.

El juego entretiene, es una excelente continuación de. la saga en base a su historia, se mejoran las dinámicas de juego, se disfruta bastante con su increíble calidad de audio y el 4k. Vale la pena sin duda.