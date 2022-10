¿Sabes como enviar tus fotos por WhatsApp sin que pierdan calidad? Te enseñamos esto y más

WhatsApp, un gigante comunicacional que sin lugar a dudas llegó para revolucionar el mundo de la mensajería. La aplicación del famoso icono verde se mantiene en constante cambio, siempre en busca de la satisfacción de sus millones de usuarios alrededor del mundo, dando cada vez más adaptaciones y opciones con los que estos se sientan seguros, sin embargo, aunque son muchos los avances logrados, la calidad de las imágenes, es una arista a la que WhatsApp aún necesita hacer revisión.

Si eres un usuario asiduo de la plataforma, sabrás que el envío y recepción de fotografías en primera calidad, no es un fuerte de WhatsApp, al menos no a simple vista, pues la verdad es que existen un sinfín de trucos prácticamente en las sombras, que permiten hacer un mejor uso de la cuenta de comunicación y que aún no son descubiertos.

A continuación te presentamos alguno de ellos, entres los que está la manera de lograr que una imagen llegue tal cual como lo necesitas:

Tal y como se describe en el video, no se necesita de mucho, ni siquiera de aplicaciones extras, la respuesta para el intercambio de imágenes en perfecta calidad está dentro de la misma aplicación, solo que no es la habitual, para quienes trabajan con edición de videos y fotos, esta es una técnica que de seguro les resultará muy útil, solo deben enviar lo que necesiten, con la opción de adjunto de documento, de esta forma la postal llegará tal cual como fue tomada.

De igual forma, te dejamos una segunda filmación, donde se explica el por qué tu teléfono puede estar más lento de lo normal, como consecuencia de WhatsApp y que puedes hacer para resolverlo. Te sorprenderás de saber que el servicio de mensajería de Meta tiene una gran cantidad de trucos bajo la manga.