¡Gracias, WhatsApp! Ecuatorianos ya pueden ocultar “en línea” en la aplicación

Se había anunciado una nueva actualización de WhatsApp para que no vean cuando estás ‘En Línea’ y ya está disponible en todas las versiones de la aplicación para los ecuatorianos. Una buena noticia para unos y no tanto para otros, ya que no podrán ver su estado de conexión y esperar una respuesta inmediata.

¿La activarás? Si es así, te contamos el paso e paso para hacerlo. Así que si no vuelves a ver a una persona ‘en línea’ y le llegan los mensajes, no te preocupes es porque tiene la opción activada.

Paso a paso para ocultar el ‘En Línea’ de WhatsApp

“Ajustes” Ir a Cuenta Privacidad Aparecerá la opción “Hora de últ. Vez y en línea”. Deberás elegir nadie

También podrás seleccionar que solo pueden verlo tus contactos o poner excepciones. Eso sí, cuando deshabilites la opción, tú tampoco podrás ver que están en línea.

Anteriormente ya se podía eliminar la última vez de conexión, así como quien podía ver tus estados y quién no. Los usuarios pidieron mucho está actualización de la app, para poder tener mayor privacidad con su perfil.