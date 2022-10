El Google Pixel 7 Pro es la nueva apuesta de la compañía estadounidense

Google sigue apostando por su línea de teléfonos y, recientemente presentó al mercado el Google Pixel 7 Pro. Esta versión no tiene grandes mejorías en comparación con el 6 Pro, pero tiene diferencias en cuanto a la cámara y material del teléfono.

El color blanco no favorece al teléfono y el módulo de aluminio nuevo, no a esa sensación de lujo que se busca. La elección del material es acertado y no deja un mal acabado.

“No es un mal acabado, ni mucho menos, pero sentimos que ha perdido esencia y calidad percibida. Si le damos la vuelta, tenemos una buena noticia: Google ha renunciado a uno de los puntos de los que más nos quejamos con el Pixel 6 Pro”, expresan los expertos en tecnología en redes sociales.

Por otra parte, el modelo le dice adiós a la pantalla curva. La pantalla del Pixel 7 Pro es plana. No llega a ser tan plana como la de un iPhone 14 Pro o un Galaxy S22, ya que tiene un efecto 2.5D bastante acusado. Es muy similar a lo del Pixel 2 XL.

A nivel de calidad, cuenta con tecnología OLED (pOLED), con 6,7 pulgadas, resolución 2K (por defecto viene en Full HD+) y tasa de refresco adaptativa desde 10 hasta 120 Hz. Es un gran panel, pero no competirá con los mejores del mercado.

Por supuesto, este Pixel llega con Android 13 y un software repleto de funciones Pixel, como la nueva función para enfocar fotos borrosas, detección de ronquidos y tos mediante la app de Bienestar Digital, y aplicaciones de Google que reciben antes que sus rivales las principales novedades.