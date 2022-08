Más seguridad durante más tiempo con Nokia G21

HMD Global, el hogar de los teléfonos Nokia, anunció al integrante más reciente de la familia de la serie G: el Nokia G21.

Desafiando a los smartphones accesibles, incluye una batería de tres días de duración y una pantalla 50 % mejor para una experiencia óptima. Con su triple cámara de 50 MP con Inteligencia Artificial inclusive en condiciones de poca luz.

“Nuestra misión desde el primer día ha sido fabricar tecnología móvil de calidad que sea accesible para todas las personas del mundo. Desde que lanzamos la serie G el año pasado, hemos mejorado cada producto nuevo en todos los aspectos, y el Nokia G21 representa todo nuestro arduo trabajo. Y no sólo hoy, sino en los años por venir, gracias a nuestras actualizaciones de software periódicas y materiales de calidad, creemos que conectar al mundo es posible sin un costo para la Tierra. Queremos que las personas se sientan bien por conservar su smartphone durante más tiempo y promover la cultura de la actualización para que todos podamos reducir nuestra huella de carbono”, comentó Rodolfo Forster, Director de Producto y Go to market en Latinoamérica para HMD Global.

Producto. Nokia G21

Protección sin igual para tecnología móvil que dura más tiempo

Tres años de actualizaciones de seguridad mensuales, significan que el Nokia G21 funcionará a la perfección para proteger la información y poder vivir el día a día sin preocupaciones.

Presentamos el modo Mask para smartphones accesibles. Disponible por primera vez en el Nokia G21, asegura que el desbloqueo facial nunca se interrumpa —ayuda además a mantener la seguridad de los datos con o sin tapabocas—. El equipo esta, listo para Android 12TM.

Un smartphone que brinda la libertad para hacer más

El Nokia G21 hace que la duración de batería, una preocupación para los consumidores, sea cosa del pasado, gracias a una incomparable duración de batería de tres días. Además, el nuevo modo Super Battery Saver (SBS) permite que el teléfono dure aún más. Es posible incluso elegir en qué exactamente ahorrar energía para poder seguir accediendo a las funciones clave que cada usuario necesita. El Nokia G21 también permite activar el modo SBS al 20 %, en lugar de esperar hasta que baje al 10 %, conforme a la solución Android estándar, lo que permite alargar la batería aún más.

Cuando llegue el momento de cargarlo, la carga rápida a 18 W asegurará que no se tenga que esperar demasiado para poder usarlo.

Respuesta rápida para mayor productividad y entretenimiento inmersivo

Por primera vez en la serie G presentamos una pantalla a 90 Hz. Con esta tasa de refresco mejorada, el desplazamiento y la escritura serán aún más fluidos y las fotos se verán más claras. Desde leer las noticias hasta redactar correos electrónicos, la respuesta al tacto optimizada brinda una experiencia aún más rápida.

Ahora, con Nokia G21, se puede ver contenido de Netflix en HD, lo que optimiza la reproducción de todas tus películas y series favoritas.

Fotografía asombrosa

Con detalles hermosos incluso en condiciones de poca luz, la cámara de 50 MP con tres lentes permite a todos tomar fotografías de aspecto profesional. En su cámara frontal, la Inteligencia Artificial, asegura que las selfies nocturnas tengan la cantidad adecuada de luz y claridad.

Nuevo diseño, misma durabilidad finlandesa

Con un diseño totalmente nuevo, el Nokia G21 es más delgado y ergonómico. Fabricado con policarbonato resistente, rinde honor a la durabilidad y excelencia nórdica que esperarías de un teléfono Nokia, al tiempo que aporta un aspecto renovado a la línea.

Para mayor tranquilidad, la funda Nokia G21 Clear Case mostrará la belleza de tu teléfono. Está hecha de materiales 100 % reciclados y puede reciclarse después de usarse.

Precio y disponibilidad

Nokia G21 está disponible en Movistar y Retail en color azul a un precio inicial de $195 USD