Se acerca una suscripción a Netflix más barata

La plataforma más grande de servicio de streaming, Netflix, está atravesando uno de los momentos más difíciles de su historia como empresa. Su caída de suscriptores han alertado a los altos mandos y ya han conformado una coalición, como respuesta, para brindar más alternativas al público.

Este miércoles 13 de julio se confirmó que se asoció con Microsoft para un nuevo plan de suscripción. Aunque este nuevo puntal tendrá un valor más accesible el mismo contará con publicidad.

Netflix ofrecerá suscripciones más baratas remote control with TV (dowell/Getty Images)

Aunque no se ha anunciado cuándo se lanzará la nueva categoría, el diario The New York Times informó que la misma estaría disponible a finales del 2022. No obstante, queda mucho aún por determinar y la manera que llegará a los consumidores.

Para el jefe de operaciones de productos de Netflix, Greg Peters, el vinculo con Microsoft ofrece la flexibilidad de innovar tanto en tecnología como en ventas.

Netflix ofrecerá suscripciones más baratas (NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

¿Cuál es la meta?

Además de garantizar sólidas protecciones de privacidad para los suscriptores, la meta a largo plazo de Netflix es una mayor elección para los consumidores y una experiencia mejor que la TV para los anunciantes.

Mientras reduce la audiencia en la televisión el número crece en las plataformas de streaming. A pesar de la pérdidas de Netflix esta encabeza la lista con una notable diferencia.

Netflix: 45,8%

Prime Video: 12,1%

Disney: 8,4%

Apple TV: 6,1%

Hulu: 5,5%

HBO Max: 5,1%

Paramount: 3,0%

Otros: 13,9%