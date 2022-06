Unicorn Hunters y Claro video firman un acuerdo de distribución para llevar oportunidades de inversión a millones de espectadores en Latinoamérica

Unicorn Hunters, la innovadora serie de negocios que conecta a emprendedores en busca de capital de expansión con millones de potenciales inversionistas alrededor del mundo, anunció que ya está disponible en Claro Video, plataforma líder en Latinoamérica con presencia en 15 países y cuyos usuarios podrán disfrutar de los primeros 12 episodios de la serie en su idioma original con subtítulos en español.

Los países latinoamericanos en los que podrá verse, a través de Claro video, la exitosa serie producida por Craig Plestis (productor de shows como I Can See Your Voice y The Masked Singer) son Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, y Uruguay.

“La alianza de Unicorn Hunters y Claro Video representa un hito en nuestra misión de continuar democratizando el acceso a la riqueza y brindar oportunidades de inversión para todos, al proveer acceso transparente a compañías seleccionadas previo a su salida a la bolsa a millones de personas alrededor del mundo”, dice Silvina Moschini, Presidente y Productora Ejecutiva de Unicorn Hunters. “A la fecha, más de 17 millones han visto nuestro show y las compañías participantes han recaudado millones de dólares para escalar sus negocios. Y esto, es sólo el comienzo”

“Estamos muy entusiasmados de tener la posibilidad de ofrecer Unicorn Hunters a nuestros usuarios, ya que este show no sólo ofrece entretenimiento sino educación en negocios, algo muy valioso en la actualidad”, comentó Roberto Rosales, Director General de Claro video.

Unicorn Hunters, una plataforma global que conecta a emprendedores en busca de capital de expansión para alcanzar la valuación de mil millones de dólares con millones de inversionistas alrededor del mundo, creó el género televisivo enrichtainment, un juego de palabras que combina entretenimiento con el potencial de generar riqueza. Su elenco, conocido como “Círculo de Dinero”, incluye a Steve Wozniak, cofundador de Apple, celebridades como Lance Bass y Chris Diamantopoulos, figuras políticas como Rosie Rios, ex Tesorera de los Estados Unidos, Moe Vela, ex asesor de la Casa Blanca, entre otros invitados especiales.

Los primeros 12 episodios de Unicorn Hunters ya están disponibles en Claro Video. Los episodios finales de la primera temporada, filmados en CBS Television City en Hollywood, California a principios de junio, presentarán a cinco fundadores de distintos lugares del mundo en busca de convertirse en las próximas compañías de mil millones de dólares. Los nuevos episodios se estrenarán durante el verano boreal a nivel mundial.