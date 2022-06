PlayStation Plus llega a América Latina: así funciona y estas son las novedades

La nueva versión de PlayStation Plus ya está disponible en América Latina. Los planes Essential, Extra y Deluxe llegan con opciones que permiten a sus usuarios descargar juegos, multiplayer y acceso a descuentos exclusivos. Por su parte, los precios varían dependiendo de la cantidad de meses que pague el usuario, dividiéndose en 1, 3 y 12.

El nuevo PS Plus -que resultó de la fusión con PlayStation Now- se había anunciado en marzo. Vamos al detalle de los distintos niveles de este servicio.

Tres opciones

Los niveles del nuevo modelo son PlayStation Plus Essential, que incluye las mismas características que la membresía que estaba vigente hasta este lanzamiento; PlayStation Plus Extra suma un catálogo de hasta 400 juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5; y PlayStation Plus Premium agrega una gran cantidad de juegos clásicos y la posibilidad de probar algunos títulos antes de adquirirlos. Este tercer nivel no está disponible en América Latina, pero en su lugar se presentó PS Plus Deluxe, que -como diferencia- no cuenta con el sistema de juego a través de la nube.

También ya se puede acceder a las pruebas de juegos, lo que le permitirá a los usuarios experimentar algunas horas de los títulos antes de decidir si adquirirlos. Horizon Forbidden West, Tiny Tina’s Wonderlands, Cyberpunk 2077, UNCHARTED: Legacy of Thieves Collection, Biomutant y Crusader Kings III, entre otros, son algunas de las opciones disponibles.

A través del menú de PlayStation Plus, los usuarios de las consolas de Sony ya pueden visualizar el nuevo sistema, que presenta en forma clara los beneficios que se suman en cada caso.

¿Precios?

Te compartimos una tabla con precios y funciones, bastante simple:

PlayStation Plus Essential: cuenta con dos juegos mensuales descargables y acceso multijugador online. Su precio es de US$6,99 cada mes, US$16,99 cada 3 meses o US$39,99 cada 12 meses.

PlayStation Plus Extra: cuenta con todo lo del Essential más un catálogo de más de 400 juegos para PS4 y PS5, incluídos juegos exclusivos de PlayStation Studios. Su valor es de US$10,49 cada mes, US$27,99 cada 3 meses y US$66,99 cada 12 meses.

PlayStation Plus Deluxe: incluye todo lo de PlayStationPlus Extra más la prueba de juegos exclusivos en tiempo limitado, catálogo de juegos clásicos de PlayStation Studio y PSP. Su precio es de US$11,99 cada mes, US$31,99 cada 3 meses y US$76,99 cada 12 meses.

Con esta nueva versión de la membresía, PlayStation busca ofrecer contenido con la mejor calidad y una variedad de juegos insuperable. Conoce todos los detalles sobre este nuevo sistema en la página oficial de PlayStation Plus