La NASA planea enviar imágenes de personas desnudas al espacio: ¿Por qué?

La NASA planea enviar imágenes de personas desnudas al espacio, pero no es exactamente para lo que estás pensando.

Esta acción de los científicos es solo para estudio y no para entretenimiento para adultos. Medios como The Sun y The New York Post, citados en Semana, citan la información de la agencia espacial estadounidense y explican que el objetivo es “atraer vida extraterrestre” hacia la Tierra.

Los autores de la investigación aclararon que el mensaje no consistirá en fotografías precisamente, sino en una serie de dibujos de la apariencia humana, mostrando a un hombre y una mujer desnudos, acompañados de una representación de una cadena de ADN.

Los humanos ilustrados de forma pixelada “están saludando en un intento de parecer más atractivos”, en el proyecto denominado “Beacon in the Galaxy” (BITG) y que tiene como fundamento enviar un mensaje a cualquier civilización en el espacio e invitarlos a comunicarse con nuestro planeta.

A continuación, las imágenes compartidas por la cuenta en Twitter de @astrobiology:

La comunicación con los extraterrestres es el siguiente gran paso

El mensaje enviado por la NASA también plantea un intento de representación de la gravedad, codificado bajo lenguaje binario actualizado. Los expertos estiman que sería más comprensible para los eventuales seres que se topen con él.

El contacto incluirá también “conceptos matemáticos y físicos básicos para establecer un medio universal de comunicación”, y se anexará información referida a la composición bioquímica de la vida en nuestro planeta, entre otros detalles.

“Aunque el concepto de matemáticas en términos humanos es potencialmente irreconocible para la inteligencia extraterrestre, es probable que el binario sea universal en toda la inteligencia”, argumentaron.

Esta no es la primera vez que desde la Tierra se envía un mensaje de este tipo. En los años setenta, un mensaje precido fue enviado a través de las llamadas placas Pioneer, que corresponden a las misiones Pioneer 10 y Pioner 11 y que aseguran que aún se mantienen en el espacio.