Gmail: ¿cómo evitar que te llegue tanto correo spam?

Si no sabes que puede ser lo más loco que has recibido de mensaje, pues te invito a que en este momento revises tu bandeja de correos spam. Ahí encontrarás cualquier cantidad de propuestas sin sentido y hasta amenazas que no tienen ninguna lógica.

Ese tipo de correos es muy común en muchos usuarios que tienen una misma dirección de correo electrónico durante años. Además suelen tener el gran problema de recibir otro tipo de correos spam en sus bandeja de entrada principal, convirtiendo el proceso en algo molesto.

Es por eso que conocerás algunas prácticas que evitarán que recibas muchos correos spam en tu cuenta de email.

¿Cómo evitar correos Spam?

Para responder esa pregunta, primero se debe tener en cuenta cuáles son esos elementos que influyen en tu bandeja de correo electrónico.

El elemento más esencial es convertir tu correo electrónico en conocimiento público, y eso se transforma en una realidad cuando: aceptas promociones, te registras en sitios inseguros, añades tu dirección en tus redes sociales, entre otras cosas.

Al conocer esas causas básicas debes tener las siguientes prácticas para evitar llenarte de correos basuras:

Usa varias cuentas : en la actualidad es muy común tener varios correos electrónicos ya sea para el trabajo, para uso personal, para asunto no tan importantes donde te puedes registrar en cualquier sitio web, entre otras cosas.

: en la actualidad es muy común tener varios correos electrónicos ya sea para el trabajo, para uso personal, para asunto no tan importantes donde te puedes registrar en cualquier sitio web, entre otras cosas. Mantén buena protección: existen antivirus para tu bandeja de correo electrónico, los más conocido son Windows Defender, Avast y Bitdefender.

existen antivirus para tu bandeja de correo electrónico, los más conocido son Evita registrarte en sitios dudoso: duda, duda siempre de todos los sitios que solicitan tu correo electrónico para enviarte alguna información. En la precaución está la solución.

Como habrás visto, no existe ninguna herramienta que impida la llegada de este tipo de mensajes en tu bandeja de correo electrónicos. Sin embargo, adoptando las buenas prácticas antes mencionadas, tendrás una bandeja más liberada.