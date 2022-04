WhatsApp Web: esto debes hacer si no puedes acceder con el código QR

WhatsApp Web fue la salvación de muchos usuarios que trabajan en oficinas y que no podían sacar el teléfono durante la jornada laboral.

Desde WhatsApp Web los usuarios pueden disfrutar de las mismas funciones de WhatsApp pero desde el ordenador con conexión a Internet.

El proceso es muy sencillo, solo debes:

Abrir WhatsApp en tu teléfono.

Android: Tocar el ícono de más opciones

iPhone: En WhatsApp, ve a Configuración.

Toca Dispositivos vinculados.

Usa tu teléfono para escanear el código QR que se muestra en tu computadora o Portal.

Si se te indica, toca o selecciona Listo.

No obstante, ¿te has preguntado que puedes hacer en caso de que no reconozca el código QR?

Conectar WhatsApp Web sin código QR

Si el dispositivo presenta problemas para reconocer el código QR que WhatsApp le muestra, debes intentar los siguientes trucos: