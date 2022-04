¿Te gustaría desarrollar tu propio videojuego? En estos programas lo puedes hacer gratis y sin ser un experto

¿Cómo se crea un videojuego? Es una pregunta que todos los que hemos agarrado un control o encendido una consola nos hicimos en algún punto de nuestras vidas. Saber de programación, tener talento para el diseño y contar con herramientas profesionales son elementos obvios con los que cualquiera que quiera incursionar en este mundo debe contar.

Y realmente es así. Hay que tener un mínimo de conocimiento en la programación para que puedas adentrarte en este maravilloso mundo en el que se puede trabajar en diferentes departamentos. Sin embargo, como en esta época el Internet lo facilita todo, existen algunos programas gratuitos en los que puedes hacer tu propia creación de la manera más sencilla posible.

Son programas que aparte de ser gratis, están disponibles para que cualquiera los pueda descargar en la web. Además, en la mayoría de los casos cuentan con múltiples tutoriales apuntando hacia el público que no tiene ni la menor idea de cómo se desarrolla un videojuego.

Quizás no vayas a poder desarrollar el próximo Elden Ring o un shooter como Call of Duty, debido a que para esto se necesita otro nivel de profesionalismo. Pero al menos vas a dar un paso en un mundo que no conocías y tal vez te animes a prepararte mejor y en un futuro hacer mejores trabajos.

Programas gratis para que hagas tus videojuegos

Para realizar esta exclusiva selección de programas acudimos a los expertos de Computer Hoy, quienes tienen el detalle de una amplia gama de programas que se pueden usar gratis. Entonces elegimos los más destacados, basándonos también en la opinión de algunos usuarios que se atrevieron a descargarlos y probarlos.