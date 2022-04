La respuesta es sí. Es posible saber cuántas veces un contacto ve tus estados de WhatsApp. Pero, únicamente, quienes tienen descargado en su dispositivo WhatsApp Plus ya que la app original no puede hacerlo por sí sola, de momento. Recordemos que esa aplicación no es la oficial y debe tener cuidado al bajarla.

¿Cómo saber?

Una vez que instales WhatsApp Plus, debes registrar tu número de teléfono así como en la app oficial.

Luego publica un estado y busca la pestaña: “Estados” > “Mi estado”.

Después toca en el ícono del ojo que se ubica en la parte inferior para observar a todos los contactos que vieron tu estado.

Finalmente pulsa el botón de visto que aparece al costado de cada persona para ver la cantidad de veces que ha abierto tu estado.

WhatsApp Plus

Así puedes descargar WhatsApp Plus 2022

Se puede descargar en este enlace https://apkzdescargar.com/whatsapp-plus/.

Debes eliminar WhatsApp original.

Ve a Google Chrome y descarga WhatsApp Plus APK (archivo ejecutable) desde la página que elijas.

Verifica la URL para no descargar ningún malware o programa que pueda dañar tu computadora.

Después instala WhatsApp Plus para autorizar Google Chrome.

Finalmente, se puede instalar WhatsApp Plus. Deberás especificar un número de teléfono móvil y elegir desde dónde exportar los chats.

Si es que te aparece una advertencia que indica que no se puede instalar WhatsApp Plus, tienes que eliminar todo lo relacionado con la aplicación original.

Solo debes ir a Configuración, Aplicaciones y en la barra de búsqueda, escriba WhatsApp.

Recuerda siempre verificar que la página cuente con seguridad y candado para evitar posibles instalación de malwares en tu dispositivo: