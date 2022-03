Criptomonedas: joven vende su alma como un NFT

El mercado de los Token No Fungible (NFT) ha despertado el interés de muchas personas que ven ese tipo de dinamicas como una oportunidad para comercilizar su arte.

Desde ese tipo de plataformas se han revalorizado desde piezas de artes hasta diseños que tienen beneficios como entradas a conciertos o visitas a lugares especiales.

Sin embargo, en los últimos días, una oferta realizada por Stijn van Schaik, un joven de Holanda despertó la curiosidad de muchos usuarios de la plataforma de Marketplace, OpenSea.

[Cinco criptomonedas que vienen en ascenso en el mercado, ¿invertirías en alguna de ellas?]

Un NFT del alma

La particular oferta de OpenSea consistía en su alma bajo la forma de un NFT, con la siguiente descripción:

“Hola personas, actualmente estás mirando un alma. Por ahora es mía. Una vez que esté completamente cargada en la cadena de bloques, quién sabe qué pasará. ¿Qué significa que un alma esté descentralizada? Averigüémoslo”.

Con el objetivo de evitar “fraudes”, Van Schaik, precisó una serie de reglas para la efectiva venta de su particular en NFT que de momento estaba valorada en 0.11 Ethereum.

“Ejemplos de usos del Alma que estarían permitidos bajo estos términos incluyen (pero no se limitan a): ... Sacrificar u ofrecer dicha Alma, en su totalidad o en parte, a cualquier deidad o entidad espiritual”.

Predicción de los Simpson

Un episodio de la famosa caricatura, Los Simpson, ya pronosticaba este tipo de episodios dentro del universo de criptomonedas.

El episodio de Los Simpson “Bart Sells His Soul” ve a Bart, que no cree en el alma, vender el suyo a Milhouse por $ 5 solo para luego arrepentirse y no poder volver a comprarlo. El drama llega a su fin cuando Bart llega a comer el papel físico en el que garabateó “Bart Simpson’s Soul”.