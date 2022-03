Cómo criar a un niño modesto como Elon Musk, explicado por su madre

Maye y Elon Musk (C Flanigan/Getty Images)

Maye Musk se divorció de Errol cuando Elon, Tosca y Kimbal eran apenas unos niños. Víctima de malos tratos, decidió dejar Sudáfrica y comenzar una nueva vida en Canadá, su tierra natal. Sola y con tres niños, salió adelante.

Hoy, cada uno es exitoso en su área. Elon es el más reconocido de los tres, sin duda: el hombre más rico del mundo, dueño de Tesla, SpaceX y otras compañías. Tosca es productora de cine y televisión. Kimbal, por su parte, dirige una cadena de restaurantes.

¿Cómo lo logró? No fue fácil, lo reconoce Maye, modelo, dietista, empresaria y escritora, dando algunas pistas sobre la crianza tanto de Elon Musk como de sus hermanos.

La importancia de “saber cuidar de sí mismos”, de acuerdo con Maye Musk

Maye publicó en 2020, de la mano de Penguin Random House Canada, el libro Una mujer, un plan: una vida llena de riesgos, belleza y éxito. Allí narra su vida, las dificultades y los éxitos.

“Les enseñé a ser independientes, amables, honestos, considerados y educados para trabajar duro y hacer cosas buenas”, apunta Maye sobre la crianza de sus niños. “No los traté como bebés, ni los regañé”.

Al estar sola, lo clave fue generar independencia entre ellos, pero siempre con su apoyo.

La familia Musk

“Mis hijos tenían que saber cuidar de sí mismos y tener consideración con mi trabajo, porque había convertido el dormitorio en mi oficina. No hace falta sentirse culpable (…) hace falta un plan en el que conseguir ayuda, venga de donde venga”, recalcó la modelo en su libro.

Y pone un ejemplo sobre cómo sus propios hijos la ayudaron a ella.

“Mi hija Tosca venía a mi despacho a escribir cartas en un procesador de texto (…) Al mayor, Elon, se le daba muy bien ayudarme a entender las funciones del procesador de texto. Y el más joven, Kimbal, siempre estaba dispuesto a ayudar. ¿Qué puedo decir? Necesitaba ayuda”.

Fomentar las responsabilidades individuales, clave para el crecimiento de Elon Musk

Cada uno fue enfocando su vida con el paso del tiempo, hasta llegar al punto en el que hoy están.

“Nunca les dije qué estudiar”, apunta Maye. “Ellos me decían lo que estaban estudiando, o no. Nunca comprobé que hubiesen hecho los deberes: era su responsabilidad. Y ya se ha visto que no es algo que haya hecho daño a sus carreras. Creo que tanto mis hijos como yo nos beneficiamos de asumir esas responsabilidades tan pronto”.

“Cuando se hicieron mayores”, continúa la madre de los Musk, “también se hicieron responsables de sus propios futuros a través de sus decisiones: a qué instituto ir, a qué universidad apuntarse. Todos los formularios, inscripciones y todas las peticiones de becas los hicieron ellos. Mis hijos se beneficiaron porque me vieron trabajar muy duro simplemente para que tuviesen un techo, comida y ropa de segunda mano”.

Una mujer, un plan: una vida llena de riesgos, belleza y éxito: libro de Maye Musk

Hace poco, Grimes, expareja de Elon Musk y madre de sus dos hijos más pequeños, habló sobre la modestia del jefe de SpaceX y Tesla, que vive “bajo la línea de pobreza”. Claro, es una exageración, pero es síntoma del poco interés que tiene el empresario en el derroche.

Maye Musk habla sobre las dificultades económicas por las que pasaron.

“Cuando fueron a la universidad, vivieron en condiciones bastante pobres: colchones en el suelo, seis compañeros de piso, casas que se caían a pedazos. Pero no les importaba. Si tus hijos no están acostumbrados al lujo, pueden sobrevivir bien. No tienes que malcriarles. Cuando estés segura de que tus hijos están fuera de riesgo, deja que cuiden de sí mismos”, resaltó.