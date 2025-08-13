Servientrega inaugura bodega en China: ¿cómo funciona el servicio?

Servientrega ha dado un paso clave en su estrategia internacional con la apertura de una oficina y bodega en China, desde donde gestionará el servicio Servientrega Box.

PUBLICIDAD

¿Cómo funciona el servicio?

La operación en China contará con seis colaboradores locales encargados de:

Recepción y almacenamiento de la mercancía.

Consolidación de pedidos.

Transporte aéreo hacia Ecuador.

Desaduanización en el país.

Entrega final a domicilio en el 100% del territorio nacional.

Con esta infraestructura, la empresa busca garantizar trazabilidad, seguridad y velocidad en cada envío.

Para usar este servicio ingresa a https://www.servientregabox.com.ec/i ndex.html.

Luego elige “Buzón China” donde podrás encontrar un cotizador. Coloca el peso en libras y el valor o factura de tu compra, ServientregaBox te presentará el valor aproximado del servicio incluyendo la entrega de última milla en Ecuador.

Servientrega abre bodega en China

Impulso al comercio electrónico transfronterizo

La presencia en Cantón no solo beneficiará a los consumidores que compran en tiendas online, sino también a emprendedores y pymes que quieran importar productos de China para su negocio.

El Servientrega Box cubre pedidos desde plataformas como: