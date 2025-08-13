Requisitos y cómo inscribirse en el servicio militar para jóvenes mayores de 18 años

Los jóvenes ecuatorianos mayores de 18 años que deseen formar parte del servicio militar voluntario pueden registrarse desde el 13 de agosto de 2025 a través de la página oficial www.dirmov.mil.ec, según informó la Dirección de Movilización del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Edad y requisitos

Los aspirantes deben tener entre 18 y 21 años, 11 meses y 30 días cumplidos hasta el 14 de septiembre de 2025. Para inscribirse, deben presentar los siguientes documentos:

Cédula de ciudadanía original.

Formulario de inscripción impreso desde la web oficial.

Proceso y fases del servicio militar

El servicio militar en Ecuador tiene una duración de un año y está dividido en varias etapas estructuradas:

1 semana de adaptación inicial.

11 semanas de instrucción individual.

Servicio en unidades militares y talleres técnicos especializados.

Durante este proceso, los conscriptos recibirán formación en:

Instrucción militar y manejo de armas

Preparación física y primeros auxilios

Gestión de riesgos y valores cívicos

Capacitación técnica en oficios como:

Mecánica



Electricidad



Carpintería



Computación



Agroindustria

Al concluir el año de formación, los participantes obtendrán el grado de soldado de reserva.

Valores que se inculcan

La disciplina es el eje central de esta experiencia, con énfasis en:

Responsabilidad

Respeto

Puntualidad

Trabajo en equipo

Cronograma oficial 2025 (Segunda llamada)

Registro en línea: Desde el 13 de agosto de 2025

Desde el 13 de agosto de 2025 Acuartelamiento: 13 y 14 de septiembre de 2025

13 y 14 de septiembre de 2025 Licenciamiento: 12 de septiembre de 2026

¿Qué debes llevar al acuartelamiento?