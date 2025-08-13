Requisitos para aplicar a las nuevas 2.800 vacantes del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación anunció la apertura de 2.800 nuevas vacantes para fortalecer el sistema educativo nacional. Esta convocatoria forma parte de la política de valorización docente y tiene como objetivo cerrar las brechas en el acceso a profesionales calificados en todo el país.

Si estás interesado en participar, aquí te detallamos los requisitos clave para postular, según el tipo de vacante disponible.

Requisitos para postular como docente

El proceso de selección para 2.300 plazas docentes estará habilitado del 16 al 18 de agosto de 2025 a través de la plataforma oficial Educa Empleo. Para aplicar, deberás cumplir con los siguientes criterios:

Título registrado en la Senescyt:Es indispensable contar con un título de tercer nivel debidamente inscrito en el sistema de la Secretaría de Educación Superior. No tener vínculo vigente con el Ministerio:El aspirante no debe estar actualmente contratado bajo el régimen LOEI o LOSEP. Dominio de lengua ancestral (si aplica):Para las vacantes en Instituciones Interculturales Bilingües, se requiere un certificado de bilingüismo que valide el conocimiento de una lengua ancestral o dialecto. Certificación en inglés (para vacantes específicas):Los aspirantes a plazas de inglés deben presentar una certificación vigente de nivel B2, conforme al Marco Común Europeo de Referencia (MCRE), según lo establecido en el artículo 244 del Reglamento General a la LOEI. Cumplimiento legal:No deben existir impedimentos legales generales o especiales según la normativa que regula el servicio público ecuatoriano.

Requisitos para profesionales DECE

El Ministerio también abrirá 500 vacantes destinadas a fortalecer los Departamentos de Consejería Estudiantil (DECE). Este proceso estará habilitado del 19 al 21 de agosto de 2025, también en la plataforma Educa Empleo. Los requisitos para esta categoría son:

Título de tercer nivel registrado en Senescyt:Se aceptan títulos técnicos, tecnológicos o de grado en áreas relacionadas con Educación, Ciencias Sociales, Salud y Bienestar, como: Psicología General Psicología Educativa Psicología Clínica Trabajo Social Carreras afines (según el catálogo oficial del Ministerio) Registro en el sistema nacional:El título debe constar en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador.

¿Dónde postular?

Ambos procesos se realizarán exclusivamente en línea, a través de las siguientes plataformas oficiales: