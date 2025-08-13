¿Quién era la ‘Barbie narco chilena’, que murió junto a sus dos hijos en un trágico accidente?

Karen Soto Mansilla, conocida en Chile como la ‘Barbie narco chilena’, perdió la vida junto a sus dos hijos en un violento accidente de tránsito en la ruta que une las comunas de Frutillar y Fresia, en la Región de Los Lagos, en Chile. El siniestro volvió a poner en la opinión pública el pasado judicial de la mujer que alguna vez fue vinculada al narcotráfico.

El accidente que le costó la vida

De acuerdo con medios de ese país, el vehículo en el que se trasladaba Soto sufrió un fuerte impacto que dejó a sus dos hijos, de 4 y 18 años, con lesiones graves. Ambos fueron trasladados a distintos centros de salud; el menor fue evacuado en helicóptero al Hospital Base de Puerto Montt, donde falleció horas más tarde. El hijo mayor también perdió la vida producto de las heridas.

Barbie-narco chilena Facebook

En el mismo siniestro resultaron heridos dos hombres de 46 y 47 años, quienes permanecen hospitalizados con diagnóstico de politraumatismo.

De las redes sociales a la investigación policial

Karen Soto, de 41 años, saltó a la notoriedad mediática en julio de 2023, cuando fue detenida como parte de una operación contra el tráfico de drogas que se extendía desde la Región de Los Lagos hasta la Región Metropolitana. Su apodo de “Barbie narco chilena” surgió por su gusto por las prendas y accesorios de color rosado, además de la ostentación de un lujoso estilo de vida en redes sociales.

Uno de los elementos más llamativos era su Peugeot 308 Cabriolet rosado, decorado con accesorios del mismo tono y detalles con hojas de marihuana. Este vehículo, fácilmente reconocible, facilitó su seguimiento por parte de Carabineros.

Su vinculación con el narcotráfico

En 2023, Soto fue arrestada junto a su pareja, Héctor Mancilla, señalado como líder de una banda dedicada al tráfico de clorhidrato de cocaína. El operativo, liderado por el OS7 de Carabineros, se ejecutó simultáneamente en Frutillar, Estación Central y Maipú.

Durante los allanamientos, las autoridades incautaron más de 500 millones de pesos (USD 525.000) en cocaína, así como vehículos de alta gama y armas de fuego. En total, cuatro personas fueron detenidas.

Una vida de lujos y exposición pública

Antes de su detención, Soto acumulaba miles de seguidores en redes sociales, donde compartía fotografías y videos de viajes, joyas, fiestas y automóviles de lujo. Tras quedar en libertad, optó por un perfil más bajo, reduciendo su actividad pública y evitando aparecer en titulares… hasta el trágico accidente que terminó con su vida.



