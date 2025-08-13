Nadia Mejía inicia su gira en Miami llevando el nombre de Ecuador en alto

La actual Miss Universo Ecuador 2025, Nadia Mejía, viajó el 12 de agosto a Miami, Estados Unidos, para iniciar su preparación rumbo al Miss Universe, que se celebrará el 21 de noviembre en Tailandia. Su primera actividad fue como invitada especial en el programa En Casa con Telemundo.

Nadia Mejía

Orgullo ecuatoriano en cada palabra

En la entrevista, a Mejía le realizaron una pregunta final: “¿La forma en la que hablamos un idioma es motivo para juzgarnos o una oportunidad para acercarnos y aprender?”, y esta fue su respuesta:

Primera mujer casada en Miss Universe Ecuador

La modelo y cantante, de 29 años, es la primera mujer casada en representar a Ecuador en el certamen internacional, tras el cambio de reglas en 2023 que permite participar a mujeres casadas, divorciadas, con hijos o embarazadas, y sin límite de edad.

En redes sociales, Nadia expresó su objetivo: “Voy a luchar por nuestra primera corona universal. Somos guerreros y quiero que el mundo lo sepa”.