“María Claudia, ahora serás papá y mamá como yo lo fui hace 34 años”: el padre de Miguel Uribe Turbay compartió un conmovedor mensaje

Miguel Uribe Turbay murió el 11 de agosto después de combatir por su vida durante más de dos meses en la Fundación Santa Fe, tras ser blanco de un complicado atentado en la localidad de Fontibón. El 13 de agosto, su familia y amigos cercanos se despiden de él con honores y tributos tanto por su cambio político como personal.

Honras fúnebres del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en Bogotá AME9848. BOGOTÁ (COLOMBIA), 13/08/2025.- La esposa del fallecido senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, Claudia Tarazona, se abraza con el padre de Miguel, Miguel Uribe, en una misa este miércoles, en la catedral Primada en Bogotá (Colombia) Uribe Turbay falleció el lunes, dos meses después de un atentado en su contra. EFE/Carlos Ortega (Carlos Ortega/EFE)

Uno de los instantes más emotivos ocurrió durante el discurso de Miguel Uribe Londoño, padre de Miguel Uribe Turbay. A pesar de su dolor, expresó profundamente el amor eterno que conservará por su hijo a pesar de su fallecimiento, y además dedicó unas sinceras palabras a María Claudia Tarazona, esposa de Uribe, que provocaron llanto entre los asistentes:

“Querida María Claudia, has mostrado una gran valentía durante este tiempo de dolor y profunda tristeza. Con el máximo amor, cuidaste de Miguel y de tus hijos como esposa y madre, muchas gracias. Pensando en tus adoradas hijas y en mi nieto Alejandro en la falta de Miguel, honrarás su legado al crear un hogar fantástico y ejemplar en el que asumirás el rol de madre y padre, tal como hace 34 años yo lo hice. Te quiero muchísimo a ti y a tus hijos, y puedes contar conmigo mientras viva“, expresó el padre de Miguel Uribe Turbay.

Miguel Uribe Londoño aseguró que su hijo fue su “guía y maestro” y pidió que su “luz siga iluminando el camino de los colombianos”.

“Les pido a todos que sigamos viviendo con las enseñanzas de Miguel y que al actuar pensemos siempre qué haría Miguel en esta situación. Hijo, fuiste mi guía y mi maestro, por lo cual te doy infinitas gracias (...) Que tu luz siga iluminando el camino de los colombianos”, expresó Uribe Londoño.

¿Quién es la esposa de Miguel Uribe Turbay?

La esposa de Miguel Uribe Turbay es Claudia Tarazona, con quien contrajo matrimonio en 2016, y más tarde, recibieron a su hijo, Alejandro. No obstante, en las imágenes divulgadas, se observa que Claudia tiene otras tres hijas, quienes ahora estarían en su adolescencia. Estas jóvenes muestran un cariño especial hacia Miguel, quien también las considera como sus propias hijas.