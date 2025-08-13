José Serrano cumple su cuarto día detenido en Estados Unidos

El exministro del Interior de Ecuador, José Serrano, permanece bajo custodia en Estados Unidos desde el pasado 7 de agosto de 2025. Así lo confirma el registro oficial del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que reporta su ingreso en el North Processing Center (Krome), en Miami, Florida.

Detención en Miami

Serrano fue arrestado inicialmente por una infracción de tránsito, según las primeras versiones difundidas por medios locales y fuentes cercanas al caso.

Sin embargo, tras el procedimiento, quedó bajo custodia del ICE, organismo encargado de procesar casos migratorios y de detención de extranjeros.

El North Processing Center es una instalación destinada a retener a inmigrantes mientras se llevan a cabo los procesos legales correspondientes.

Sin pronunciamiento oficial

Desde su detención, José Serrano no ha emitido declaraciones públicas ni a través de sus redes sociales. Tampoco se ha informado sobre acciones legales que busquen su liberación.

Serrano, quien formó parte del gabinete del expresidente Rafael Correa, fue una de las figuras políticas más visibles durante su administración.

Su arresto en Estados Unidos ha despertado interés mediático tanto en Ecuador como en la comunidad ecuatoriana residente en el exterior.