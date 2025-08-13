Frío extremo durante la noche en ciertas zonas de Ecuador será hasta el 15 de agosto

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió una advertencia meteorológica por un descenso significativo de la temperatura nocturna en la región Interandina y zonas altas de la Amazonía. Estas condiciones serán hasta el viernes 15 de agosto.

PUBLICIDAD

Según la entidad, se prevé que las temperaturas mínimas desciendan incluso por debajo de los 0°C, principalmente en zonas ubicadas sobre los 3.000 msnm. Las condiciones más críticas están identificadas en niveles medio, alto y muy alto, dependiendo del sector geográfico.

Zonas más afectadas por el frío

En la región Sierra, los efectos se concentran en: Chimborazo, Cotopaxi, Pichincha, Tungurahua, Azuay, Cañar, Imbabura y Carchi.Mientras que en la Amazonía, las provincias más impactadas serán las zonas altas de Napo y Morona Santiago.

Posibles impactos del fenómeno

El Inamhi advierte de las siguientes consecuencias:

Heladas y escarcha que podrían afectar cultivos en zonas agrícolas.

y que podrían afectar cultivos en zonas agrícolas. Daños al ganado , en especial si no cuenta con protección térmica adecuada.

, en especial si no cuenta con protección térmica adecuada. Problemas mecánicos en vehículos, sobre todo en baterías y motores diésel expuestos.

¿Por qué bajan tanto las temperaturas?

El fenómeno se debe al ingreso de masas de aire frías y secas desde el sur del continente. Además, los cielos despejados favorecen la pérdida de calor por radiación durante la noche, haciendo que el frío se intensifique.

Según la proyección oficial, los días más fríos serán el 13 y 14 de agosto, por lo que se recomienda estar atentos a las actualizaciones y tomar medidas preventivas, especialmente en comunidades rurales y zonas de altura.