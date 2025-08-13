Embajada de EEUU detalla requisitos para renovar visa de turista sin entrevista

La misión diplomática ha publicado nuevos requisitos para la renovación de la visa de turismo sin necesidad de entrevista.

La Embajada de Estados Unidos en México ha precisado los criterios que permiten a los ciudadanos renovar su visa de turismo (B1/B2) sin la necesidad de asistir a una entrevista consular, un proceso que agiliza significativamente el trámite para miles de solicitantes.

PUBLICIDAD

A través de una comunicación en su cuenta oficial de Facebook, la misión diplomática delineó cuatro requisitos indispensables que los solicitantes deben cumplir en su totalidad para acceder a este beneficio.

Sin embargo, la Embajada también anunció un cambio significativo en su política que afectará a los solicitantes más jóvenes y a los de mayor edad.

A partir del 2 de septiembre de 2025, los menores de 14 años y los adultos mayores de 79 años ya no estarán exentos y deberán agendar y asistir a una entrevista con un oficial consular.

Publicación de la Embajada de EEUU.

¿Quiénes califican para la exención de entrevista?

Según la información oficial, los solicitantes que deseen renovar su visa de turista sin entrevista deben cumplir con todos y cada uno de los siguientes requisitos:

Visa de validez completa: Estar renovando una visa de turista (B1/B2) que fue emitida por un período de validez completo de 10 años. Vencimiento reciente: La visa anterior debe haber expirado hace menos de 12 meses al momento de la solicitud. Edad de emisión: El solicitante debía tener al menos 18 años cuando se emitió la visa que ahora busca renovar. Residencia habitual: La solicitud de renovación debe realizarse desde el país de residencia habitual del solicitante.

La Embajada enfatiza que el incumplimiento de uno solo de estos criterios obligará al solicitante a programar una cita para una entrevista consular.

Cambios importantes para menores y adultos mayores

En un anuncio que modifica una práctica de larga data, la Embajada ha informado que “los menores de 14 años y mayores de 79 años ya no están exentos de entrevista”. Esta nueva disposición entrará en vigor el 2 de septiembre de 2025.

PUBLICIDAD

A partir de esa fecha, todos los solicitantes dentro de estos rangos de edad, ya sea para una visa por primera vez o una renovación, deberán presentarse físicamente en la Embajada o Consulado para una entrevista.

Es crucial destacar que, según la publicación, las visas que sean aprobadas antes de esta fecha límite no se verán afectadas por el cambio y mantendrán su validez.

Discrecionalidad del oficial consular

La misión diplomática ha sido clara en señalar que, aunque un solicitante cumpla con todos los requisitos para la exención de entrevista, “un oficial consular podrá requerir una entrevista en cualquier momento” si lo considera necesario para evaluar la solicitud.

Se insta a todos los interesados a verificar la información completa y detallada y a confirmar si califican para el proceso de exención de entrevista visitando el sitio web oficial de la Embajada de Estados Unidos en México antes de iniciar su trámite.