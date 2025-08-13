Concierto de Jhonny Rivera terminó en batalla campal de botellas y 30 heridos

Un concierto del reconocido artista de música popular colombiano, Jhonny Rivera, en el municipio de La Unión, Nariño, se vio empañado por una violenta riña que dejó un saldo de más de 30 personas heridas. El evento, que se celebraba en el marco de la Feria Agropecuaria y Cultural, se interrumpió de manera abrupta a solo 13 minutos de su conclusión.

PUBLICIDAD

Mira el video

El suceso se originó en el Estadio Mariscal Sucre, donde se presentaba el artista ante miles de asistentes. Según relatos, la trifulca comenzó cuando un grupo de personas en estado de embriaguez inició una confrontación que escaló rápidamente a una “batalla campal de botellas”, como la describió el propio Jhonny Rivera a través de sus redes sociales.

A pesar de los intentos del cantante por calmar la situación y continuar con su presentación, el lanzamiento de objetos y la evidente peligrosidad del ambiente hicieron imposible seguir con el espectáculo. Jhonny Rivera lamentó lo sucedido y expresó su profunda preocupación por la seguridad de los asistentes. “Empecé a ver heridos”, comentó, explicando el motivo por el cual se vio forzado a abandonar el escenario.

El incidente, que no solo interrumpió la presentación de Rivera, sino que también ocasionó daños materiales y pánico entre el público, obligó a muchos a evacuar el lugar. Si bien la jornada había iniciado de manera festiva con la participación de otros artistas, el violento desenlace opacó lo que debía ser una noche de celebración. Afortunadamente, no se reportaron víctimas mortales, pero los más de 30 heridos son un sombrío recordatorio de cómo la violencia puede transformar un evento cultural en una pesadilla.