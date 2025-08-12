Plim Plim regresa a Ecuador con su nuevo show “Energía Musical”: una experiencia que une música, valores y diversión

Guayaquil y Quito se preparan para recibir al entrañable payaso Plim Plim y sus amigos. El popular personaje infantil regresa al país con su espectáculo renovado “Energía Musical”, un concierto interactivo que promete música, juegos y enseñanzas sobre hábitos saludables y valores positivos para toda la familia.

La cita es el 13 de septiembre en el Teatro Centro de Arte de Guayaquil (11:30) y el 14 de septiembre en el Teatro San Gabriel de Quito (17:30). Las entradas están disponibles en entradaenlinea.ec.

En entrevista exclusiva con Metro Ecuador, el productor del show, Mariano Pitarch, reveló los secretos de esta nueva gira, el proceso creativo y por qué los padres eligen Plim Plim para sus hijos.

Un concierto con propósito

“Lo que vamos a ver es un concierto”, explica Pitarch, quien detalla que la trama gira en torno a un objetivo: reunir la energía necesaria para concretar el espectáculo. Esa energía se obtiene a través de acciones positivas: alimentación saludable, buen descanso y orden después de jugar.

Productor del show, Plim Plim, Mariano Pitarch (@eme_pitarch)

Cada bloque del show propone una experiencia participativa donde los niños, junto a sus familias, ayudan a los amigos de Plim Plim a completar esa misión. “No inventamos nada nuevo —aclara—, reforzamos valores que ya están en las familias y los potenciamos con música y diversión”.

El reto de mantener la atención infantil

Uno de los mayores desafíos para un espectáculo infantil es mantener a los pequeños concentrados durante los 65 minutos que dura el show.

“Los niños no fingen interés como los adultos. Si algo no los atrapa, se levantan, piden otra cosa o empiezan a jugar en los pasillos”, explica Pitarch. Para lograrlo, la estructura es dinámica y fragmentada: pequeñas anécdotas que empiezan y terminan rápidamente, cada una con un mensaje positivo.

Inspirado por Lollapalooza

La idea de Energía Musical nació en 2024, cuando Plim Plim fue invitado a presentarse en el festival Lollapalooza en Chile y Argentina, siendo el primer show infantil programado en dos países en la misma edición.

“Allí hicimos un concierto más breve, pero fue el puntapié para desarrollar esta versión de una hora que ahora llevamos de gira por Latinoamérica”, comenta el productor.

De Argentina al mundo

Para Pitarch, llevar Plim Plim a escenarios internacionales es un orgullo. “Nosotros venimos del sur del sur. Estamos acostumbrados a consumir productos del norte, no a exportarlos. Que las familias latinoamericanas confíen en nosotros es un honor inmenso”.

Actualmente, Plim Plim llega a seis idiomas y sus canales digitales registran 1.500 millones de visualizaciones mensuales. El principal mercado es México, pero la respuesta en Argentina a los shows en vivo es más amplia debido a una fuerte cultura de consumo cultural.

¿Por qué elegir Plim Plim?

En un mundo saturado de contenidos infantiles, Pitarch asegura que Plim Plim es un aliado para las familias:

“Compartimos valores como el trabajo en equipo, la empatía, la alimentación balanceada y el buen descanso. Los padres que nos eligen encuentran en nosotros un refuerzo entretenido y animado de los mensajes que ellos ya transmiten en casa”.

Un espectáculo para toda la familia

El nuevo show no solo busca entretener, sino involucrar a padres e hijos en un momento compartido, donde la música y los valores se entrelazan para crear recuerdos positivos.

En Guayaquil y Quito, el equipo promete una experiencia mágica e interactiva que conectará a las familias con sus personajes favoritos mientras aprenden que la energía más poderosa es la que nace de los buenos hábitos.