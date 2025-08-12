Ministerio emite nuevo reglamento de pensiones y matrículas en instituciones particulares y fiscomisionales

El Ministerio de Educación expidió el Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-MINEDUC-2025-00030-A el 5 de agosto de 2025, que regula los valores de matrícula y pensión en instituciones educativas particulares y fiscomisionales. Este nuevo reglamento deroga el Acuerdo Ministerial.

¿Qué se mantiene?

Fijación de costos :

: Para instituciones que inician su funcionamiento.



Para instituciones que cobran por primera vez.

Incremento de costos :

: Por inversión en gestión educativa, infraestructura educativa y recursos educativos y tecnológicos.



Para garantizar la sostenibilidad del empleo docente.



El porcentaje máximo de incremento al que puede acceder la institución educativa será el determinado por la variación porcentual del incremento del salario básico unificado. La solicitud de incremento por sostenibilidad del empleo se podrá realizar cada año.

Transparencia: Las instituciones deben publicar durante todo el año lectivo información como misión, visión, costos de matrícula y pensión, materiales escolares, uniformes y servicios complementarios.

¿Qué es lo nuevo?

Año lectivo 2025 – 2026, que está por iniciar

Las familias pueden adquirir estos productos en el lugar de su preferencia. No se puede exigir compras dentro de la institución ni direccionarlas a proveedores específicos.



Si hay cambio de uniforme, será obligatorio solo para estudiantes nuevos. Los actuales pueden seguir usando el uniforme anterior.

A partir del año lectivo 2026-2027

El valor total de los uniformes, útiles escolares, textos y plataformas digitales no deberá exceder el monto correspondiente al décimo cuarto sueldo.

Este reglamento busca promover la equidad, transparencia y respeto a la economía familiar, en caso de que las familias presuman una irregularidad, pueden acercarse al distrito más cercano a su domicilio a presentar la denuncia correspondiente.

Los canales habilitados para denuncias son los siguientes: