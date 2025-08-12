Lo que se sabe sobre la muerte del teniente de la FAE Diego Jarrín tras perder a su novia en un accidente

Lo que se sabe del fallecimiento de un teniente de la FAE tras perder a su novia en un accidente de tránsito

La Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) informó que el teniente Diego Alexis Jarrín Feijoo, de 27 años, fue encontrado sin vida en el destacamento militar de Jaramijó, en Manabí, pocas horas después de que su novia, la doctora Andrea Delgado, y la teniente Katherine Vanessa Coronel Rojas murieran en un accidente de tránsito en Manta.

Hallazgo en la Base Aérea

La mañana del 10 de agosto de 2025, personal militar halló el cuerpo de Jarrín en la habitación 223 de la Base Aérea Eloy Alfaro, en Jaramijó. Según reportes preliminares, el oficial presentaba heridas de bala en la cabeza y, junto a él, se encontró su arma de dotación con cartuchos y vainas percutidas. Las autoridades presumen un posible suicidio, pero no descartan otras hipótesis mientras avanza la investigación.

Un accidente previo que costó dos vidas

Horas antes, en la noche del 9 de agosto, un accidente en la vía El Aromo–Redondel del Colorado, cerca del fallido proyecto de la Refinería del Pacífico, terminó con la vida de dos mujeres:

Andrea Delgado , doctora y pareja sentimental de Jarrín.

, doctora y pareja sentimental de Jarrín. Katherine Vanessa Coronel Rojas, aerotécnica de la FAE.

De acuerdo con versiones iniciales, Jarrín habría estado en el vehículo al momento del siniestro. Una de las víctimas murió en el lugar y la otra, en el hospital. Las causas exactas del choque aún no se han determinado, pero la vía es conocida por su alto índice de siniestralidad.

Una relación marcada por el compromiso

Andrea Delgado y Diego Jarrín mantenían una relación sentimental, con planes de futuro compartidos. Delgado era reconocida en Manta por su vocación médica y su compromiso social, mientras que Jarrín se destacaba por su disciplina como piloto militar.

El momento de la tragedia

Fuentes militares señalan que la noche del 9 de agosto, luego del accidente, Jarrín regresó a la base. Horas después, una detonación alertó al personal. Al llegar a la habitación, lo encontraron sin vida.La Policía Nacional y la Fiscalía realizaron el levantamiento de evidencias, incluidos dispositivos electrónicos, para determinar las circunstancias exactas.

Comunicado oficial de la FAE

La FAE emitió un comunicado el 10 de agosto expresando su pesar por las muertes de Jarrín y Coronel Rojas, a quienes calificó como “valiosos miembros de la institución”. La nota no confirmó si existía una conexión directa entre el accidente y la muerte del teniente, dejando abierta la línea de investigación.

Reacciones y condolencias

Compañeros de la FAE y ciudadanos de Manta han expresado su solidaridad con las familias a través de redes sociales. Mensajes de dolor y tributo han resaltado la trayectoria y dedicación de los oficiales fallecidos.