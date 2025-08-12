Asesinan a hijo de cantante, meses después de la muerte de su padre; le dispararon antes de subir al escenario

El ámbito musical en México está de luto tras el anuncio efectuado este 11 de agosto sobre el fallecimiento de Óscar Lerma, mejor conocido como “Guadaña Jr”, hijo de un reconocido cantante, David Lerma “El Guadaña”, emblemático exvocalista de la Banda Bostik, quien murió en mayo pasado.

PUBLICIDAD

Acabaron con su vida apenas tres meses después de la muerte de su padre en el estacionamiento del recinto cultural La Lonita, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México.

La confirmación de la noticia se realizó en las redes sociales de ‘La Lonita México’, el lugar donde el artista tenía previsto un concierto como tributo a su padre.

Asesinan a hijo de cantante, a meses del fallecimiento de su padre Asesinan a hijo de cantante, a meses del fallecimiento de su padre

“El Centro de Espectáculos Cuautitlán lamenta mucho el suceso de este domingo fuera de las instalaciones, en la calle que colinda con el establecimiento, perdiendo a Guadaña Jr.” escribió.

Mientras Lerma se preparaba para salir al escenario, al menos dos personas lo interceptaron para acabar con su vida disparándole en varias ocasiones.

¿Quién le disparó a Guadaña Jr.?

Actualmente, no se tienen más detalles sobre quiénes podrían ser los responsables del fallecimiento del cantante.

PUBLICIDAD

Se considera que las autoridades están llevando a cabo las investigaciones correspondientes.

Días antes, Óscar Lerma había compartió en sus redes sociales un mensaje para su padre. “Estoy trabajando duro, siguiendo tu ejemplo y apegándome a tu manera de escribir. Estoy sacando a flote las vivencias, sintiendo cada canción y escribiéndolas desde el corazón. Este es mi primer material… y te lo voy a dedicar. No sabes cuánta falta me haces”.