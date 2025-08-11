Hernán Galíndez responde a insultos en Argentina: “Estoy orgulloso de ser ecuatoriano”

En su regreso a las canchas tras una lesión, Hernán Galíndez, arquero de Huracán y nacionalizado ecuatoriano, fue blanco de insultos en el estadio de Tigre, Argentina.

PUBLICIDAD

Hernán Galíndez Captura de pantalla

Los hinchas locales lo llamaron “vende patria” y le gritaron frases como “te viniste a matar el hambre a Argentina” y “te hiciste ecuatoriano porque no quieres a Argentina”.

La respuesta de Galíndez

En declaraciones a TyC Sports, el guardameta de 37 años fue contundente:

“Yo estoy orgulloso de ser ecuatoriano”.

Nacido en Rosario y naturalizado ecuatoriano desde 2019, recordó que Ecuador le dio una nueva oportunidad en su vida y carrera.

Victoria y liderazgo

Pese a los insultos, Galíndez fue titular y capitán en la victoria de Huracán 1-0 sobre Tigre, resultado que sirvió como revancha tras la derrota en la Copa Argentina frente a Platense.

El arquero es pieza clave en la Selección de Ecuador y, si se mantiene sin lesiones, apunta a disputar su segundo Mundial consecutivo.