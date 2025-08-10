Solo paquetes de hasta 2 kg y USD 2 podrán ingresar sin pagar arancel en Ecuador, según nuevo Decreto

El presidente Daniel Noboa firmó la noche del sábado 9 de agosto el Decreto Ejecutivo No. 82, que modifica el régimen de mensajería rápida o courier para compras internacionales.

Desde ahora, solo estarán libres de arancel los envíos de uso personal que cumplan dos condiciones a la vez:

Pesar un máximo de 2 kilogramos .

. Tener un valor FOB (sin incluir impuestos ni envío) de hasta USD 2. Significa Free On Board en inglés. Es el valor del producto en el punto de origen, antes de que se añadan costos de transporte, o cualquier otro cargo asociado al envío.

Si cualquiera de estos límites se supera, el paquete deberá pagar una tarifa fija de USD 20, más los impuestos correspondientes.

¿Qué cambió con la nueva norma?

Antes, la ley permitía traer envíos de hasta 4 kilogramos y con un valor de hasta USD 400 para uso personal sin pagar aranceles. No obstante, en junio de 2025 se estableció un cobro de USD 20 para los paquetes que excedieran los parámetros del régimen Courier 4×4.

Con el Decreto 82, el beneficio libre de arancel se reduce drásticamente, cerrando la puerta al uso de esta modalidad para fines comerciales, que según el Gobierno afectaban a la producción nacional.

DECRETO 82

Por qué se implementó el cambio

El Ministerio de Producción informó que, entre 2020 y 2024, las importaciones por courier crecieron más de seis veces, provocando pérdidas estimadas de USD 69 millones en el sector textil y una disminución del 8 % en ventas de calzado, sobre todo en micro y pequeñas empresas.

La medida busca mantener el objetivo original del Courier 4×4: facilitar el ingreso de artículos personales comprados en el extranjero, pero evitando importaciones con fines de reventa que evaden impuestos y generan competencia desleal.

Qué es el Courier 4×4

Es un sistema que permite a los usuarios traer compras pequeñas del extranjero con trámites simplificados y sin impuestos, siempre que sean para uso personal. Su popularidad creció en el comercio electrónico, pero también fue aprovechado por negocios que lo usaban para importar mercancía a menor costo.

Impacto para el comprador

Quienes hagan compras internacionales deberán asegurarse de que sus paquetes cumplan con el nuevo límite de peso y valor para evitar el arancel. En caso de superarlo, se aplicará el cobro fijo más los tributos correspondientes.