Vehículo cae desde un puente en Zámbiza, en Quito; conductor resultó herido

Vehículo cae desde un puente en Zámbiza, en Quito. Imagen: Bomberos Quito

Un vehículo cayó desde un puente en el sector de Zámbiza, en la avenida de Las Palmeras, la tarde de este viernes 8 de agosto de 2025.

De acuerdo con información de los equipos de emergencia, el conductor del automotor resultó herido y recibió atención prehospitalaria en el lugar. No se han reportado más personas afectadas.

Lluvia en la ciudad

Las autoridades recordaron a los conductores que en algunos sectores de Quito se registran lluvias, por lo que se recomienda manejar con precaución para prevenir accidentes.

Se desconocen, por el momento, las causas que provocaron la pérdida de pista y caída del vehículo.