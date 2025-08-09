Por esta razón no se reducirá el IVA durante el feriado del 10 de agosto

El Ministerio de Turismo confirmó que este feriado nacional por el Primer Grito de la Independencia, que se conmemora el 10 de agosto, no se aplicará la reducción del IVA del 15% al 8%.

Por qué no se aplicará reducción del IVA

La decisión se debe a que aún no se ha expedido el Reglamento General de aplicación de la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas, requisito indispensable para que el beneficio sea efectivo. Según la cartera de Estado, este documento se encuentra en proceso de elaboración, dentro de los plazos establecidos.

Impacto en turismo y comercio

La reducción temporal del IVA en feriados es una medida que, en ocasiones anteriores, ha favorecido al sector turístico y comercial, incentivando el consumo interno. Sin embargo, este año, los establecimientos y consumidores deberán operar con la tarifa vigente del 15%.

El Ministerio de Turismo recomendó a la ciudadanía y a los actores del sector mantenerse informados por los canales oficiales para conocer futuras actualizaciones sobre la aplicación de este incentivo tributario.

Feriado 10 de agosto

El 10 de agosto conmemora el Primer Grito de Independencia de 1809, fecha emblemática para el país. Durante este feriado, ciudades como Quito y otras capitales provinciales suelen recibir un incremento de visitantes nacionales y extranjeros, lo que lo convierte en un momento clave para el turismo interno.