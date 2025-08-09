Lluvias en Quito se mantendrán durante el feriado ¿Qué dice el Inamhi?

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió un aviso por la previsión de lluvias de nivel medio y puntual alto, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. El pronóstico se mantendrá vigente desde las 13:00 del 9 de agosto hasta las 07:00 del 10 de agosto.

Lluvias en Quito

De acuerdo con el Análisis Climático difundido por el COE Metropolitano y con datos del Inamhi, para este 9 de agosto la capital registrará cielo parcial a nublado. En la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán lluvias puntuales.

La radiación UV alcanzará niveles muy altos a extremadamente altos entre las 10:30 y las 15:30, por lo que se recomienda el uso de protector solar, gorra o sombrero y evitar la exposición prolongada.

Provincias y regiones bajo aviso

Las zonas más afectadas, según el Inamhi, serán:

Región Litoral: Esmeraldas y Santo Domingo.

Esmeraldas y Santo Domingo. Región Interandina: norte y centro de la Sierra, con mayor intensidad en Imbabura y Pichincha.

norte y centro de la Sierra, con mayor intensidad en Imbabura y Pichincha. Región Amazónica: lluvias dispersas en toda la región.

Posibles afectaciones

El reporte advierte que estas condiciones climáticas podrían provocar:

Acumulación de agua en viviendas, negocios y vías susceptibles.

en viviendas, negocios y vías susceptibles. Deslizamientos de tierra y reducción de visibilidad por bancos de niebla.

y reducción de visibilidad por bancos de niebla. Incrementos y desbordamientos de ríos y quebradas, especialmente en Imbabura y Pichincha.

Los valores de precipitación diaria estimados son de 10 a 41 mm en la Costa, 8 a 27 mm en la Sierra y hasta 31 mm en la Amazonía.

Causas meteorológicas

El fenómeno responde al ingreso de masas de aire húmedo desde el norte y este del país, combinado con la convergencia de vientos en niveles bajos y medios, y el calentamiento diurno. Estas condiciones favorecen la formación de nubes de gran desarrollo vertical, incrementando la probabilidad de lluvias y tormentas.

El Inamhi recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales y tomar precauciones para prevenir incidentes relacionados con las condiciones meteorológicas adversas.