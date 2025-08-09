Noticias

Lluvias en Quito se mantendrán durante el feriado ¿Qué dice el Inamhi?

El pronóstico es hasta el 10 de agosto

Lluvia en Quito este 17 de febrero
Lluvia en Quito este 17 de febrero (Metro Ecuador)
Por Anna Longares

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi) emitió un aviso por la previsión de lluvias de nivel medio y puntual alto, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. El pronóstico se mantendrá vigente desde las 13:00 del 9 de agosto hasta las 07:00 del 10 de agosto.

Lluvias en Quito

De acuerdo con el Análisis Climático difundido por el COE Metropolitano y con datos del Inamhi, para este 9 de agosto la capital registrará cielo parcial a nublado. En la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán lluvias puntuales.

La radiación UV alcanzará niveles muy altos a extremadamente altos entre las 10:30 y las 15:30, por lo que se recomienda el uso de protector solar, gorra o sombrero y evitar la exposición prolongada.

Provincias y regiones bajo aviso

Las zonas más afectadas, según el Inamhi, serán:

  • Región Litoral: Esmeraldas y Santo Domingo.
  • Región Interandina: norte y centro de la Sierra, con mayor intensidad en Imbabura y Pichincha.
  • Región Amazónica: lluvias dispersas en toda la región.

Posibles afectaciones

El reporte advierte que estas condiciones climáticas podrían provocar:

  • Acumulación de agua en viviendas, negocios y vías susceptibles.
  • Deslizamientos de tierra y reducción de visibilidad por bancos de niebla.
  • Incrementos y desbordamientos de ríos y quebradas, especialmente en Imbabura y Pichincha.

Los valores de precipitación diaria estimados son de 10 a 41 mm en la Costa, 8 a 27 mm en la Sierra y hasta 31 mm en la Amazonía.

Causas meteorológicas

El fenómeno responde al ingreso de masas de aire húmedo desde el norte y este del país, combinado con la convergencia de vientos en niveles bajos y medios, y el calentamiento diurno. Estas condiciones favorecen la formación de nubes de gran desarrollo vertical, incrementando la probabilidad de lluvias y tormentas.

El Inamhi recomienda a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales y tomar precauciones para prevenir incidentes relacionados con las condiciones meteorológicas adversas.

