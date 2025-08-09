¿Cuándo es el próximo feriado en Ecuador?

El próximo feriado en Ecuador será por la Independencia de Guayaquil, que se conmemora cada 9 de octubre. En 2025, esta fecha caerá en jueves, pero el descanso oficial se trasladará al viernes 10 de octubre, lo que significa un fin de semana largo que se extenderá hasta el domingo 12 de octubre.

PUBLICIDAD

Este traslado, contemplado en la Ley de Feriados, busca fomentar el turismo interno y dinamizar la economía nacional. Será una oportunidad ideal para viajes familiares, especialmente porque coincide con el periodo de vacaciones escolares en la Sierra y Amazonía.

Fechas del feriado de octubre 2025

Día conmemorativo: Jueves 9 de octubre

Jueves 9 de octubre Traslado oficial: Viernes 10 de octubre

Viernes 10 de octubre Fin de semana largo: Viernes 10, sábado 11 y domingo 12 de octubre

Descanso obligatorio, con excepciones

La normativa establece que los días de asueto deben aplicarse a nivel nacional. Sin embargo, hay sectores donde no es posible interrumpir actividades, como:

Salud

Seguridad

Transporte

Industrias estratégicas

En estos casos, el empleador deberá otorgar un descanso compensatorio o pagar las horas trabajadas con recargo, de acuerdo con el Código del Trabajo.

Pago por trabajar en feriado: así se calcula

Si un trabajador labora en un día de descanso obligatorio, las horas se consideran extraordinarias y deben pagarse con un recargo del 100% sobre el valor de la hora ordinaria.

Cálculo del pago por hora en feriado:

Si no sabes, te damos un ejemplo: Si ganas salario básico mensual ( USD 470 actualmente) por una jornada diurna de 8 horas, con 5 días de trabajo a la semana puedes aplicar la siguiente fórmula.

PUBLICIDAD

Se trata de una división del salario, para 30 días, luego esa cifra se divide entre la cantidad de horas que se trabajan.

Se divide para 30 días ya que de acuerdo al artículo 50 y 53 del código del trabajo hay dos días a la semana de descanso forzoso. Con lo cual son días que son pagados y por ende contados en el cálculo.

USD 470 ÷ 30 días = USD 15.60 (Es lo que te pagan por día).

USD 15 ÷ 8 días = USD 1,95 (pago por hora).

USD 1,95 x 2 (recargo) = USD 3,91 (es el 100% del recargo por hora).

USD 3,91 x 8 (horas) = USD 31.33 ( lo que le deben pagar por el día trabajado en el feriado ).

USD 3,91 es el valor de cada hora extraordinaria que trabaja. Si trabajas 8 horas extraordinarias en un feriado, el valor que deben pagarle es de USD 31.33.

¿Habrá feriados antes de octubre?

No. Este será el único feriado nacional de agosto de 2025. Después, los ecuatorianos deberán esperar dos meses para disfrutar de este puente de octubre.

Próximos feriados nacionales 2025

Para que planifiques con tiempo tus descansos y viajes, así quedará el calendario de feriados nacionales restantes de 2025: