“Los extrañaré”: Joven que se arrojó desde un quinto piso en Colombia dejó reveladora carta

Joven que se lanzó de un quinto piso en Medellín estremeció con las cartas que dejó escritas antes del trágico suceso

En las primeras horas del 28 de julio de 2025, un trágico suceso conmocionó a los habitantes del área de El Poblado en Medellín. Luis Alejandro Genes Rentería, un joven de 22 años originario de Quibdó, perdió la vida después de decidir saltar desde un quinto piso en el barrio El Poblado.

El joven era el hijo más pequeño de Flor Rentería, una funcionaria del ICBF involucrada en la protección de los niños. Esta circunstancia hizo que el hecho, que rápidamente se difundió en las redes sociales y permanece relevante más de una semana después, resultara aún más impactante.

Una de las cosas que más sorprendió fue el hallazgo de varias cartas manuscritas por Luis Alejandro, destinadas a sus seres queridos y amigos, en las cuales explicaba las razones detrás de su decisión. En las cartas, mencionó que echaría de menos a sus padres y que era consciente de que nunca tuvieron malas intenciones hacia él.

“Para mis abuelos: Lamento haberme adelantado y haberme marchado tan pronto, los extrañaré a todos. Para Ana y Ronald: Me gustaría haber solucionado las cosas con una conversación, pero ese nunca fue mi fuerte. Para Camilo y Jhojan: Gracias por ser mis amigos. No los cambiaría por nadie, a ustedes también los extrañaré”, se puede leer bajo cada encabezado en rojo que mencionaba los destinatarios de los mensajes.

Carta que dejó joven que se lanzó de un edificio en Colombia

Luis Alejandro admitía que desde que tenía memoria siempre se había sentido solitario. Sin embargo, esa sensación de soledad aumentó hasta convertirse en una profunda depresión, la cual no compartió con nadie. Esto se debió a que pensaba que era “inútil acudir y pedir ayuda a gente tan superficial y poco profunda”.

Además, manifestó su intención de que sus restos fuesen incinerados, considerando el estado en el que quedarían luego de la caída. Asimismo, deseaba que sus cenizas se conservaran en un sitio especial en su hogar en Quibdó.

“Probablemente esté irreconocible después de la caída, así que mi deseo post-mortem es ser cremado y que mis cenizas sean o guardadas en un lugar especial, ya sea mi casa en Quibdó, o que sean regadas sobre las plantas de mi casa, o plantadas en el suelo fértil donde vida pueda crecer sobre mí. Un intento de mi deseo por tener un hijo algún día”, expresó en el documento.