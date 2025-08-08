Guayaquil se prepara para un feriado con 230 mil viajeros en sus terminales terrestres

Miles de viajeros se preparan para disfrutar del feriado del 10 de agosto.

En vísperas del feriado por el Primer Grito de Independencia, que se extenderá del viernes 9 al domingo 11 de agosto, las terminales terrestres de Guayaquil se alistan para una intensa movilización de pasajeros.

Se estima que 230 mil personas se desplazarán durante los tres días de asueto, con un promedio de 3.600 frecuencias diarias de autobuses para cubrir la alta demanda.

La Terminal Terrestre Guayaquil (TTG) será el principal punto de partida, proyectando la salida de 203 mil usuarios. Sus destinos más populares son los balnearios de Playas, así como las ciudades de Cuenca y Manta. Por su parte, la Terminal Terrestre Municipal Pascuales (TTMP) prevé recibir alrededor de 30 mil visitantes, con rutas más solicitadas hacia Manta, Paján y Quevedo.

Para garantizar la seguridad y el orden durante la jornada, se ha implementado un plan operativo que incluye el despliegue de 24 agentes del Grupo de Inteligencia de la Terminal (GIT) y 77 agentes municipales en turnos rotativos. Este contingente contará con el apoyo de la Comisión de Tránsito del Ecuador (CTE), la Policía Nacional y la Autoridad de Tránsito Municipal (ATM).

En cuanto a los horarios de atención, la TTG operará las 24 horas del día. La TTMP, en cambio, funcionará de 05:00 a 21:00. La Terminal de Carga y Encomiendas mantendrá su horario habitual de 06:00 a 22:00, aunque es posible que algunas cooperativas de transporte suspendan sus servicios durante el feriado.

Los ciudadanos que deseen obtener información actualizada pueden consultar las redes sociales de la Fundación Termina