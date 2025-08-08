¿Eres persona de la tercera edad?: Así puedes solicitar la reducción de la tarifa de la luz

En Ecuador, las personas de la tercera edad tienen derecho a pagar menos en su consumo de energía eléctrica, gracias a un beneficio establecido en la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, vigente desde 2019. Estos son los pasos que debes seguir para acceder a la tarifa especial de adulto mayor.

PUBLICIDAD

¿Qué necesitas para acceder al subsidio?

Este beneficio aplica para todas las personas mayores de 65 años y consiste en una reducción del 50% en el valor del consumo eléctrico, sobre los primeros 138 kilovatios hora (kWh) facturados a un solo medidor.

Requisitos para personas naturales:

Cédula de identidad o pasaporte vigente

Solicitud firmada para aplicar al subsidio

Correo electrónico y número de celular o convencional

Además, el descuento también está disponible para instituciones sin fines de lucro que atienden a adultos mayores, como asilos, comedores, albergues e instituciones gerontológicas.

Requisitos para instituciones geriátricas:

Acuerdo ministerial que certifique su función como centro de atención a personas mayores

Cédula del representante legal

Solicitud de subsidio firmada

Correo electrónico y número de contacto institucional

Tanto las personas como las instituciones pueden descargar el formulario de solicitud desde el sitio oficial de CNEL.

¿Cómo hacer el trámite en línea?

El proceso es completamente digital y se realiza a través del Balcón de Servicios de CNEL. Sigue estos pasos: