¿Eres persona de la tercera edad?: Así puedes solicitar la reducción de la tarifa de la luz

En Ecuador, las personas de la tercera edad tienen derecho a pagar menos en su consumo de energía eléctrica, gracias a un beneficio establecido en la Ley Orgánica de las Personas Adultas Mayores, vigente desde 2019. Estos son los pasos que debes seguir para acceder a la tarifa especial de adulto mayor.
¿Qué necesitas para acceder al subsidio?
Este beneficio aplica para todas las personas mayores de 65 años y consiste en una reducción del 50% en el valor del consumo eléctrico, sobre los primeros 138 kilovatios hora (kWh) facturados a un solo medidor.
Requisitos para personas naturales:
- Cédula de identidad o pasaporte vigente
- Solicitud firmada para aplicar al subsidio
- Correo electrónico y número de celular o convencional
Además, el descuento también está disponible para instituciones sin fines de lucro que atienden a adultos mayores, como asilos, comedores, albergues e instituciones gerontológicas.
Requisitos para instituciones geriátricas:
- Acuerdo ministerial que certifique su función como centro de atención a personas mayores
- Cédula del representante legal
- Solicitud de subsidio firmada
- Correo electrónico y número de contacto institucional
Tanto las personas como las instituciones pueden descargar el formulario de solicitud desde el sitio oficial de CNEL.
¿Cómo hacer el trámite en línea?
El proceso es completamente digital y se realiza a través del Balcón de Servicios de CNEL. Sigue estos pasos:
- Ingresa a servicios.cnel.gob.ec y crea tu cuenta.
- Verifica el registro a través del enlace que llegará a tu correo electrónico.
- Accede nuevamente al sistema e ingresa a la opción: “Tarifa de Tercera Edad”.
- Selecciona si eres una persona natural o jurídica.
- Carga los documentos solicitados según corresponda.
- Una vez aprobado el trámite, el descuento se aplicará en tu próxima planilla