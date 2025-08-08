El más buscado de Cañar fue deportado de Estados Unidos: Este fue el horroroso crimen que cometió en 2019

Luis N., el más buscado de la provincia de Cañar, fue deportado desde Estados Unidos tras permanecer prófugo durante seis años.

Está acusado del femicidio de Brenda Alexandra García Puya, una joven de 20 años con tres meses de embarazo al momento de su asesinato en 2019.

Desde 2021, el sospechoso se escondía en el sur de Ohio, a donde habría migrado de forma irregular junto a dos familiares.

Sin embargo, el 12 de febrero de 2025 fue detenido por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y alguaciles estadounidenses. Tras cinco meses en un centro de detención migratoria, fue finalmente deportado y entregado a las autoridades ecuatorianas.

Tenía una orden roja de Interpol

Luis N. figuraba en la lista de los más buscados del país y tenía una orden de captura internacional emitida por Interpol.

Según la Policía Nacional, intentó ocultar su identidad dejándose crecer la barba para no coincidir con las imágenes de su ficha oficial.

El crimen que se le imputa ocurrió en abril de 2019. El cuerpo de Brenda García fue hallado cerca del río Burgay, en Azogues. Su familia ha exigido justicia durante años y ahora esperan que se fije la fecha para la audiencia de juzgamiento.

2 060 femicidios en una década

De acuerdo con organizaciones sociales, entre 2014 y 2025 se han reportado 2 060 femicidios en Ecuador. Solo en lo que va de 2025, se han registrado 82 víctimas, la mayoría en provincias como Guayas, Manabí, Esmeraldas, El Oro y Los Ríos.