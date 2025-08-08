Asesinan a pareja en el centro de Guayaquil en presunto ajuste de cuentas

Los cuerpos de Glenda Villacís y Carlos Torres quedaron tendidos en la acera de la calle Machala en Guayaquil, tras un violento ataque sicario.

La violencia volvió a golpear a Guayaquil la tarde de este miércoles 6 de agosto, cuando una pareja fue asesinada a tiros en plena vía pública. Los cuerpos de Glenda Alison Villacís Larrea, de 41 años, y Carlos Patricio Torres Pacheco, de 29, quedaron tendidos sobre la acera de las calles Machala, en un ataque perpetrado alrededor de las 17:00 que generó pánico entre los transeúntes y comerciantes del sector.

Según los primeros reportes policiales, Villacís y Torres se encontraban conversando con un amigo cuando fueron sorprendidos por cuatro sicarios que se movilizaban en dos motocicletas. Los atacantes abrieron fuego sin mediar palabra, dejando a la pareja sin vida en el lugar. El tercer individuo que los acompañaba logró escapar ileso de la escena.

Testigos del hecho confirmaron a las autoridades que el ataque fue directo y a corta distancia, una característica que, según la Policía, refuerza la hipótesis de un ajuste de cuentas. Moradores del sector indicaron que las víctimas eran conocidas por su presunta vinculación con el consumo y expendio de sustancias sujetas a fiscalización.

La Policía Nacional confirmó que Glenda Villacís registraba antecedentes penales por tenencia de drogas, lo que fortalece la línea de investigación que vincula el crimen a disputas por el control de territorio de microtráfico en el centro de la ciudad.

Peritos de Criminalística recogieron nueve vainas percutidas calibre 9 milímetros en el lugar, las cuales ya forman parte de la investigación. Unidades de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) y de inteligencia analizan las cámaras de seguridad del sector para identificar y dar con el paradero de los responsables.

Este suceso se suma a la ola de violencia que azota varios sectores de Guayaquil, donde organizaciones criminales luchan por el control de las rutas de distribución de drogas. Los cuerpos de las víctimas fueron trasladados al Laboratorio de Criminalística y Ciencias Forenses para las autopsias correspondientes.