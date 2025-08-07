VIDEO: sujeto es captado colocando trampas para motocicletas en la Av. Simón Bolívar, en Quito

Un video que circula en redes sociales ha generado alerta entre los conductores y motociclistas de Quito. En las imágenes se observa a un hombre encapuchado amarrando un cable a un tronco, presuntamente con la intención de instalar una trampa para motociclistas en la avenida Simón Bolívar.

La denuncia ciudadana

El hecho fue registrado en un clip grabado por un ciudadano que alerta: “Hay un sujeto amarrando los cables de luz para hacer la trampa de los motociclistas”. Según su denuncia, el hecho se habría producido a la altura del intercambiador del Cóndor, en el oriente de la capital.

Este tipo de actos podrían poner en riesgo no solo la seguridad vial, sino también la integridad física de los conductores que transitan a diario por esta vía, considerada una de las más transitadas y peligrosas de Quito.

A continuación el video:

Acciones policiales

La Policía Nacional informó que tiene conocimiento de estos hechos y ha intensificado los patrullajes en varios puntos de la Av. Simón Bolívar, con el fin de identificar y capturar a los responsables de estas acciones delictivas que estarían dirigidas a provocar caídas o accidentes para posteriores asaltos.

Se hace un llamado a los ciudadanos a reportar de inmediato al ECU 911 cualquier actividad sospechosa en esta vía y a transitar con precaución, especialmente durante horas de baja visibilidad o escaso flujo vehicular.

Este tipo de modalidades han sido reportadas anteriormente en otros sectores del país, lo que preocupa por su posible replicación y por la peligrosidad de la técnica utilizada.