¿Existe vida extraterrestre? Las declaraciones de la jefa de inteligencia de EE.UU.

En una entrevista reciente con Miranda Devine en el podcast Pod Force One, Tulsi Gabbard, Directora de Inteligencia Nacional de EE.UU., admitió que cree en la posibilidad de vida extraterrestre, pero afirmó: “en este rol, debo tener cuidado con lo que comparto”. Agregó que, aunque actualmente no tiene “nada que esté preparada para compartir” públicamente sobre OVNIs, su oficina continuará investigando y transmitirá la verdad al público cuando llegue el momento.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo exactamente sobre extraterrestres y la divulgación de información?

Gabbard se mostró cautelosa al referirse a fenómenos aéreos no identificados (UAP):

“Tengo que ser cuidadosa con lo que comparto”, dijo al ser consultada si creía en la existencia de alienígenas. Cuando se le insistió: “¿Sí?”, concluyó con un claro “Sí”. También destacó que no tiene información disponible para compartir ahora, pero prometió: “Estamos buscando la verdad y la compartiremos con el pueblo estadounidense”.

Tulsi Gabbard, Directora de Inteligencia Nacional de EE.UU (Photo by Anna Moneymaker/Getty Images) (Anna Moneymaker/Getty Images)

¿Menciona casos específicos que despiertan sus dudas?

Durante la conversación, Gabbard expresó que aún le quedan muchas preguntas sin respuesta sobre los avistamientos de drones sobre Nueva Jersey, que habrían sobrevolado hogares persiguiendo explicaciones oficiales que ella encuentra incompletas. También hizo referencia al incidente del globo espía chino en 2023, mencionando que existe información clasificada sobre el evento, sin profundizar en detalles.

¿Qué plantea esta postura sobre OVNIs en el gobierno?

La declaración de Gabbard se alinea con un cambio cultural dentro del gobierno estadounidense hacia una mayor transparencia y tratamiento serio de los fenómenos anómalos aéreos como asuntos de seguridad nacional. Su enfoque señala un balance delicado entre la revelación pública y la protección de información clasificada, mientras mantiene la promesa de una divulgación responsable “cuando sea el momento adecuado”.