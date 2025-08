VIDEO: Familia ecuatoriana causa sensación en EE.UU. al sembrar papas en su jardín

“Excelente es tener un huerto en casa, alimento real”, comentaron usuarios tras ver a una familia ecuatoriana que siembra y cosecha papas en su jardín, posiblemente ubicado en el estado de Connecticut. El hecho se volvió viral en TikTok y generó un intenso debate sobre tradición y adaptación en Estados Unidos.

Migrantes ecuatorianos muestran en TikTok la siembra de papas en su patio en Estados Unidos.

Sembraron y cosecharon papas en su patio en Estados Unidos

Y es que sembrar papas en pleno Estados Unidos puede parecer inusual, pero para una familia ecuatoriana migrante se ha convertido en motivo de orgullo, pero en redes se produjo el debate.

Los videos compartidos en la cuenta de Instagram @ecuatorianosnewyork, se muestra cómo cultivan papas en el jardín de su casa, así como, desde la cuenta de Tik Tok de zoilaloja85.

“Esto se llama ahorrar dinero”

La iniciativa ha dividido opiniones en redes sociales. Quienes apoyan la siembra destacan que es una manera de ahorrar dinero frente al alto costo de la comida en EE.UU. “Felicitaciones, las plantas ornamentales no se comen, las papas duran como dos meses”, comentó una usuaria.

Otros, en cambio, critican la práctica alegando que “no están en el campo” y que en el gran país de las oportunidades no se debería realizar esta actividad.

Viral en TikTok y orgullo migrante

En las imágenes compartidas desde la cuenta de TikTok @zoilaloja85 se observa cómo hombres y mujeres de la familia participan en la cosecha de las papas.

Familia ecuatoriana siembra papas en su jardín en Estados Unidos y genera debate en redes sociales La cuenta @zoilaloja85 compartió imágenes de hombres y mujeres cosechando papas en su jardín en Connecticut. (Captura de pantalla)

Los clips se han viralizado, mostrando el esfuerzo conjunto la familia, que aún mantienen incluso su vestimenta tradicional.

Cultivar papas u otros vegetales en un jardín privado en Connecticut no es ilegal, siempre y cuando sea para uso doméstico y sin fines comerciales. No existe una ley estatal que lo prohíba, y cualquier restricción debería provenir de códigos locales de zonificación o reglamentos específicos, los cuales no se aplican de forma general en el estado.