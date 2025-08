Caso Mueble Fino: jueza de Quito acusada de exigir muebles a cambio de favores judiciales

La jueza Nubia Yineth V. C. fue procesada en Quito por presunta concusión en el denominado “Caso Mueble Fino”.

La ciudad de Quito se sacude con un nuevo escándalo judicial. La jueza Nubia Yineth V. C., de la Unidad Judicial de Niñez, Adolescencia y Familia, enfrenta un proceso por concusión, luego de que la Fiscalía de Pichincha presentara cargos en su contra.

Denuncia por favores a cambio de muebles

De acuerdo con la investigación, la funcionaria habría solicitado costosos muebles a un padre de familia que tramitaba un juicio de tenencia.

Según la denuncia, incluso habría exigido 130 sillas talladas, un juego de sala y un aparador, advirtiendo que, de no cumplir, la audiencia no se instalaría.

De acuerdo a la Fiscalía, Nubia Yineth V. C. habría advertido que, de no cumplir con sus exigencias, la audiencia única de tenencia del niño no se instalaría. Debido a que dicha diligencia se suspendió en varias ocasiones, la víctima habría entregado los muebles el 22 de noviembre de 2024, en el domicilio de la Jueza. Su hija habría sido quien recibió el mobiliario.

Medidas impuestas por la justicia

El juez encargado ordenó que la procesada cumpla con presentaciones periódicas, prohibición de salida del país y limitaciones sobre la transferencia de bienes.

Aunque se solicitó el uso de un dispositivo electrónico de vigilancia, el pedido no fue aceptado.

Reacciones y antecedentes

Este caso, conocido como “Mueble Fino”, ha generado conmoción en la opinión pública, pues la jueza, según la Fiscalía, habría utilizado su cargo para obtener beneficios personales.

Para sustentar la teoría del caso, la Fiscal Provincial de Pichincha, Mayra Soria Escobar, expuso veintidós elementos de convicción, entre ellos: las versiones del padre y del hermano de la víctima, así como la de un amigo que aseguró haber ayudado a trasladar los muebles a la casa de la procesada.