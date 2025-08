Lo que dijo Wendy Guevara sobre la filtración de su video íntimo

“Si se lo hicieron a Kim Kardashian, ¿qué se puede esperar de mí?”, declaró Wendy Guevara en un contundente mensaje tras la filtración de un video íntimo suyo. La influencer y conductora, popular por su participación en La Casa de los Famosos México, abordó el tema con honestidad, valentía y sin dramas: “Que piensen lo que quieran de mí”.

La madrugada del domingo 3 de agosto, un video donde se ve a Wendy en una situación privada junto a un hombre desconocido fue publicado desde su cuenta de Instagram. Aunque fue eliminado poco después, varios usuarios ya lo habían capturado y redistribuido en otras plataformas, ampliando su alcance.

Wendy, lejos de ocultarse, compartió su versión poco después del incidente. Confirmó que ya había advertido a su círculo cercano sobre la posible difusión de archivos personales. La filtración, según ella, no fue una sorpresa total.

“No soy la primera, ni seré la última”

En un video posterior, Wendy relató la reacción de sus superiores en el canal: “Pensé que me iban a regañar, pero no. Me dijeron: no eres la primera a la que le pasa, así que no te sientas protagonista”. Este respaldo laboral le brindó la confianza para hablar abiertamente con su comunidad.

“Es algo que hacemos todos. ¿Qué hago yo? No está en mis manos”, reflexionó. La influencer dejó claro que no tomará acciones legales y que su enfoque está en seguir trabajando: “No voy a desgastar mi mente, lo que me gusta es trabajar”.

Un episodio tras otro

Esta situación se produce poco después de que Wendy y sus amigas fueran asaltadas en carretera mientras se dirigían a León, Guanajuato. Los delincuentes les robaron sus teléfonos celulares, lo que aumentó el riesgo de exposición de contenido íntimo.

Días antes de la filtración, Wendy había revelado a la prensa que estaba tomando medidas de seguridad, incluyendo la contratación de guardaespaldas en Ciudad de México. “Ustedes saben que soy bien puerquita y me grabo con uno y con otro”, admitió sin filtros, anticipando que el material robado podía salir a la luz.