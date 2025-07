La razón por la que Silvana Torres no ha sido trasladada a la cárcel tras el asesinato de su hija de dos años en Manizales

El asesinato de una niña de casi tres años a manos de su madre, Silvana Torres, ha generado conmoción en Manizales y reabrió el debate sobre salud mental y justicia. Aunque un juez ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario contra la joven, esta aún permanece en una clínica psiquiátrica y no ha sido trasladada a prisión.

El crimen ocurrió cuando Torres, presuntamente por venganza tras el fin de su relación sentimental, causó una herida mortal en el cuello de su hija. Posteriormente, se autolesionó y fue llevada de urgencia a la clínica Ospedale. Tras ser estabilizada, fue remitida a la clínica psiquiátrica San Juan de Dios, donde permanece bajo observación.

Medida de aseguramiento

Según informó El Tiempo, se espera que Torres reciba el alta el próximo viernes 1 de agosto, momento en el cual sería trasladada a la cárcel Villa Josefina, el centro de reclusión para mujeres en Manizales, para cumplir con la medida de aseguramiento.

El caso ha desatado indignación pública, no solo por la brutalidad del hecho, sino por el trasfondo emocional y psiquiátrico que lo rodea. Durante la audiencia de imputación, Torres no aceptó el cargo de homicidio agravado. Su abogado defensor solicitó que la medida no fuera intramural, argumentando alteraciones mentales que podrían hacerla inimputable.

El jurista Jimmy Jiménez indicó que es probable que se le impute el delito de homicidio agravado como presunta responsable, y que también se contemple la violencia intrafamiliar agravada, dado el vínculo de ascendencia con la víctima. Aunque no hay evidencia confirmada de un tratamiento psiquiátrico previo, el abogado sugiere que el crimen pudo haberse desencadenado por un episodio emocional descontrolado.