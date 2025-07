Ladrón dejó su celular y la víctima publicó sus imágenes íntimas en redes sociales

Un intento de asalto en Argentina culminó con un sorprendente desenlace cuando la víctima, conocida como Gabriel, decubrió que el ladrón había dejado atrás su teléfono durante el incidente. Gabriel, viendo una oportunidad en esta circunstancia, consiguió acceder al teléfono y encontró datos personales que utilizó para negociar el retorno de sus pertenencias robadas.

El relato fue divulgado a través de TikTok por el usuario @avalosgabii_, quien detalló el incidente. Según su narración, un ladrón lo asaltó y le arrebató su teléfono móvil. No obstante, durante el altercado, el criminal dejó caer su propio dispositivo, el cual Gabriel halló y logró desbloquear sin dificultad, ya que la contraseña era “1-2-3-4”.

Exposición en redes como método de presión

En un intento por recuperar su dispositivo, Gabriel comenzó a comunicarse con los parientes del ladrón utilizando el propio teléfono, pero no recibió respuesta y hasta fue bloqueado. Frente a esta situación, decidió emplear el material guardado en la galería del criminal como medida de presión.

“Como no lo recuperé por las buenas, no me quedó otra que subir las fotos íntimas que tenía en su galería a sus redes sociales”, relató a Mediodía Noticias de Canal Trece.

Entre las fotos compartidas había imágenes del criminal junto a una mujer en ropa interior, aparentemente en un hotel. La difusión de estas fotografías generó una respuesta rápida, el mismo ladrón se contactó solicitando que las eliminaran, argumentando que tenía familia y que la situación le perjudicaba.

“Me pidió que las borrara, que tenía familia. Yo me enojé porque me pedía cosas después de haberme robado”, declaró Gabriel.

Un encuentro arriesgado

Debido a la presión generada por la difusión de las imágenes, el ladrón aceptó devolver el teléfono móvil. A pesar de que Gabriel le sugirió inicialmente reunirse en una estación de policía, el individuo rechazó la idea y finalmente acordaron un lugar cercano al lugar de trabajo de Gabriel. Este último llegó al lugar acompañado y pudo recuperar su dispositivo sin mayores problemas.

“En el momento no lo pensé, quería recuperar mi celular porque si me tenía que comprar uno nuevo me iba a costar un montón. Me salió bien, pero podía haber salido mal”, comentó al reflexionar.

Gabriel, antes de realizar el intercambio, pudo acceder a toda la información del teléfono móvil del delincuente, incluyendo los chats de WhatsApp que sostenía con sus amigos y con la mujer que salía en sus fotos. Según comentó, muchas de estas conversaciones estaban redactadas en un “código carcelario” y además encontró mensajes en los que ella le alertaba acerca de un mal augurio.