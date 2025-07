Mientras el desempleo en Ecuador sube, el femenino se dispara en 2025

Hace pocos días, la Feria de Empleo ConQuito dejó en evidencia la poca cantidad de oportunidades laborales que existen para los ecuatorianos. Miles de ciudadanos hicieron fila desde la madrugada para aplicar a solo 2.000 vacantes.

Esta situación nos hace preguntarnos: ¿ha crecido significativamente el desempleo y, de ser así, a quién afecta más, a hombres o a mujeres?

Unas cifras que preocupan

El desempleo en Ecuador alcanzó en mayo de 2025 una tasa del 4,1 %, la más alta registrada hasta ahora este año, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC, 2025).

La cifra supera el 3,6 % reportado en mayo de 2024, evidenciando un aumento de 0,5 puntos porcentuales. Un análisis mensual revela que el desempleo descendió de enero a marzo y luego repuntó: 3,8 % en enero, 3,5 % en febrero, 3,3 % en marzo, subió a 3,6 % en abril y terminó en 4,1 % en mayo.

Los empleos informales incrementan

En mayo de 2025, el 51,8 % de los trabajadores ecuatorianos laboraban en el sector informal. Este segmento sigue siendo el más numeroso, comparado con el empleo adecuado (35,5 %) y el desempleo (4,1 %) (INEC, 2025).

Este porcentaje se ha visto incrementado ya que nuestra economía actual no está creando suficientes puestos de trabajo formales y de calidad, creando una atmósfera complicada para el ciudadano sobrecalificado, o que ya no tiene “edad para trabajar”.

Además, la informalidad no solo significa bajos ingresos, sino también incertidumbre diaria. Las personas viven al día. Cualquier enfermedad, accidente o problema familiar puede derrumbar la frágil economía de un hogar. Y el Estado parece no tener estrategias claras para formalizar el trabajo sin asfixiarlo con trámites, impuestos o burocracia.

¿Por qué las mujeres son las más afectadas?

El desempleo sube, pero el femenino lo hizo más allá de lo normal: en mayo de 2025, la tasa femenina fue de 5,0 %, mientras que la masculina alcanzó 3,5 %.En mayo de 2024, estas tasas fueron 4,3 % para mujeres y 3,0 % para hombres (INEC, 2025).

Aquí es necesario hacernos una pregunta incómoda: ¿por qué las mujeres siguen teniendo más dificultades para encontrar empleo? La respuesta no es sencilla, pero hay varios factores: la carga de cuidado no remunerado sigue recayendo en ellas, muchas veces no tienen redes de apoyo para dejar a sus hijos mientras trabajan, y cuando logran conseguir empleo, suelen ser peor pagadas. Además, las empresas todavía ven la maternidad como un “riesgo”.

Los asalariados básicos son los trabajadores más comunes

El empleo adecuado alcanzó la cifra del 35,5 % en mayo de 2025, igualando al 35,8 % de abril y un poco superior al 34,2 % de marzo. Haciendo alusión al mismo mes de 2024 (33,4 %), hubo un aumento de 2,1 puntos, algo que no es suficiente (INEC, 2025).

Además, uno de los “grandes problemas” que ofrece el empleo adecuado es el poder equiparar el número de horas trabajadas con el salario merecido. Muchos trabajadores cumplen con jornadas completas, incluso horas extra, y aun así no les alcanza ni para cubrir la canasta básica. El sueldo básico no se ajusta a la realidad inflacionaria ni al costo de vida, lo que crea una gran cantidad de trabajadores pobres: personas que tienen empleo, pero siguen siendo vulnerables económicamente.

Esto nos lleva al tema del subempleo, una categoría que agrupa a quienes trabajan menos horas de las que quisieran o ganan menos de lo mínimo legal.

El subempleo sigue dando de comer a muchos ecuatorianos

En mayo, la tasa de subempleo fue de 20,9 %, una ligera disminución frente al 23,1 % de mayo de 2024.

En noviembre de 2024, el registro de subempleo alcanzó el 22,7 %, evidenciando que esta cifra sigue siendo alta para las pocas condiciones laborales que existen (INEC, 2025).

Haciendo un análisis general, podemos observar que el mercado laboral ecuatoriano está lejos de ofrecer soluciones reales a los ciudadanos. La Feria de Empleo ConQuito fue un golpe de realidad.

Hay más necesidad que oportunidades y las cifras del INEC no solo son estadísticas, son un reflejo de las pocas oportunidades que existen para subsistir, para crear un hogar, para crecer y hasta para emigrar.

Este trabajo fue realizado según la base de datos del INEC. Link aquí.

