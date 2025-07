Andy Byron, CEO de Astronomer, señaló a Coldplay de hacer mal por compartir su momento privado y convertir su vida en un espectáculo público

Tras el revuelo mediático provocado por el video que lo mostró junto a otra mujer en una “kiss cam” durante un concierto de Coldplay en Boston, Andy Byron, CEO de Astronomer, emitió este 17 de julio un comunicado en el que reconoce su error y critica duramente que un momento privado haya sido transformado en espectáculo.

PUBLICIDAD

“Quiero disculparme sinceramente con mi esposa, mi familia y mi equipo. Todos merecen algo mejor de mi parte”, señala Byron en su declaración. Además de asumir su responsabilidad y expresar arrepentimiento, el ejecutivo remarcó que el episodio fue una equivocación personal que se desarrolló en un escenario completamente público, y que jamás debió viralizarse sin su consentimiento.

Byron también indicó que está tomándose un tiempo para reflexionar, asumir las consecuencias y redefinir sus pasos a nivel personal y profesional. Sin embargo, fue tajante al denunciar lo que considera una transgresión a su intimidad: “Es perturbador que lo que debió ser un momento privado haya sido hecho público sin mi consentimiento”.

El video, proyectado en pantallas gigantes del estadio y posteriormente difundido masivamente en redes, mostraba a Byron junto a Kristin Cabot, directora de Recursos Humanos de su empresa, abrazados mientras sonaba “Viva la Vida”. Ambos reaccionaron con incomodidad al notar que estaban siendo exhibidos. Chris Martin, vocalista de la banda, incluso bromeó: “O están teniendo una aventura o son muy tímidos”.

La escena se viralizó de inmediato, provocando un aluvión de comentarios, especulaciones sobre infidelidad y reacciones a favor de la esposa de Byron, quien eliminó su cuenta de Facebook tras el hecho. El propio CEO hizo un llamado a reflexionar sobre el impacto de exponer vidas ajenas sin consentimiento: “Espero que todos pensemos más profundamente sobre lo que significa convertir la vida de alguien más en un espectáculo”.

En una nota final de su comunicado, citó una frase de la canción “Fix You” de Coldplay: “Lights will guide you home, and ignite your bones, and I will try to fix you”.

La frase se traduce como “Las luces te guiarán a casa, y encenderán tus huesos, y yo trataré de arreglarte“ y se refiere a un mensaje de esperanza y apoyo en momentos difíciles.